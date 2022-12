Feste Termine sind schon lange passé.

Es ist noch gar nicht so lange her, dass sich in deutschen Haushalten alle Mitglieder einer Familie immer zur festgelegten Zeit um den Tisch versammelten. Hunger oder nicht – Punkt 12 wurde gegessen. Und: Um 18 Uhr gab es Abendbrot. Es war verpönt, zu dieser Zeit irgendwo anzurufen oder gar an der Tür zu klingeln. Das galt als unhöflich und wurde nur in echten Notfällen toleriert.

Nach und nach lockerten sich die festen Uhrzeiten, nicht etwa, weil man wollte, sondern weil die äußeren Bedingungen das Korsett der familiären Essenszeiten sprengten. Schul- und Arbeitszeiten halten sich nun einmal nicht an Traditionen. Dafür kamen neue – ergänzt durch die Möglichkeit, immer und überall nicht nur etwas zu essen zu bekommen, sondern es auch immer und überall zu konsumieren. Kaffee „to go“ ist dafür nur eines von vielen Beispielen.

Und dann noch Intervall-Fasten

Zunächst blieb es bei drei Mahlzeiten am Tag und einer Kaffeepause am Nachmittag. Es galt: morgens essen wie ein Kaiser, mittags wie ein König und abends wie ein Bettelmann. Daran gab es nichts zu rütteln. Doch dann stellte man fest, dass es Menschen gibt, die ohne Frühstück besser in den Tag starten. Für viele Familien besteht heute nur abends die Möglichkeit, gemeinsam zu essen. Und nun kommen auch noch die Intervallfasten-Anhänger dazu.

Damit wird die Zeit der Nahrungsaufnahme immer individueller. Diesen Trend scheint auch die Küchenuhr in der Neustadter Volkshochschule aufzugreifen. Denn sie signalisiert: Essen kann man zu jeder Zeit.