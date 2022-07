Wenn der Jugendtreff West im Schöntal zum Raumschiff wird, dann ist Ferienzeit. Bei der Ferienhit-Woche „Abenteuer Weltall“ hat Dany Root mit ihrem Team der offenen Jugendarbeit Ausflüge, leckeres Essen und viele Bastelangebote im Programm.

Eines vorweg: Astronautenfutter aus der Tube gibt es beim Ferienhit „Abenteuer Weltall“ nicht. Betreuerin Dany Root setzt dann doch lieber auf Nudeln mit Tomatensoße oder einen bunten Nudelsalat. So ist das Erste, was die 20 Teilnehmer zwischen acht und zehn Jahren im Jugendtreff West überschwänglich loben, die Verpflegung. Begeistert sind sie vom Basteln ihres Sternzeichens. Lias ist als „Schütze“ geboren. Er malt ein Holzbrett zunächst schwarz an, viele Sterne werden mit Nachtleuchtfarbe aufgemalt. Mit einer Schablone zeichnet Lias die Fixpunkte seines Sternbildes auf und klopft in jeden Punkt einen Nagel. Mit einem Wollfaden verknüpft er die Punkte. So sieht er jetzt besser als am echten Nachthimmel die Konturen „seines“ Sternzeichens.

Wenn die Kinder während der Woche im Jugendtreff sind, können sie entscheiden, ob sie basteln oder lieber Spielangebote wie Nestschaukel, Basketball, Tischkicker, Billard oder Airhockey nutzen. „Wir zwingen niemanden zum Basteln. Wir sind nicht in der Schule“, betont Root.

Täglich gefordert

Die 38-jährige Jugend- und Heimerzieherin arbeitet bereits seit zwölf Jahren im Jugendtreff. Seit ihr dreijähriger Sohn Henry geboren ist, arbeitet sie auf einer Dreiviertelstelle. Henry besucht den Kindergarten St. Elisabeth direkt in der Nachbarschaft des Jugendtreffs – ein Glücksgriff für die Familie. Wie sie sich fühlt nach einem Ferienhitstag mit 20 Kindern? „Platt“, sagt Root und schnauft. Sie ist, wie ihre Kollegen vom Jugendamt, während der sechs Wochen täglich gefordert.

Wenn die Betreuer mit den Kindern auf Exkursion sind, so wie bei der Weltallwoche im Technikmuseum Speyer oder in der Neustadter Stadtbücherei, dann muss Root auch mal durchgreifen, damit auch alle sicher ans Ziel kommen. In der Bücherei hatte das Bibliotheksteam eine virtuelle Rallye zum Thema Weltall vorbereitet. Auf Tablets gab es eine elektronische Schnitzeljagd mit Fragen und einen Büchertisch mit Weltraumbüchern, in denen die Antworten warteten. Doch die achtjährige Laura meinte: „Einige Lösungen wussten wir auch schon so.“

Aliens werden zur Wirklichkeit

Max und Laurin waren sofort begeistert, als ihre Eltern diesen Ferienhit vorschlugen, wie sie berichten: „Das Thema ist einfach spannend.“ Viel Raum für Fantasie ließ der „Weltraumschrott“. So entstanden aus Wertstoffmüll, den die Kinder von zu Hause mitgebracht hatten, bizarre Gebilde. Und wer hat schon jemals einen echten Außerirdischen gesehen? Aus Modelliermasse wurden im Jugendtreff die Aliens zur Wirklichkeit.

Für Dany Root und ihr Team geht es nach der Weltallwoche in den kommenden Ferienwochen weiter. „Die meisten Angebote sind stark überbucht gewesen“, verrät sie. Tagesausflüge ins Elsass zum „Affenzoo“ und nach Straßburg, nach Köln, zum Skydiving nach Viernheim, eine Eselwanderung und das Abenteuercamp im Jugendtreff werden schließlich dafür sorgen, dass die Neustadter Ferienmacher am Ende der Sommerferien ganz sicher eines sind: urlaubsreif.