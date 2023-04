Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Gruppe „Quadro Nuevo“, die am Freitag als Gast des Kleinkunstvereins „Reblaus“ in Haßloch spielte, hat offenkundig begeisterte Fans in der Region. Es waren viele Zuhörer gekommen, was bei Konzerten inzwischen ja eher eine Ausnahme ist, und die klatschten schon begeistert, bevor das Quartett auch nur einen Ton gespielt hatte.

Die Musik, die „Quadro Nuevo“ bietet, ist sanft, weich, ruhig melodisch, harmonisch, oft geprägt von mediterranen Impressionen. Es sind Klänge, die leicht und gefällig