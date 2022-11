Der Eine-Welt-Laden Neustadt ist trotz der Bauarbeiten in der Stangenbrunnengasse zu Fuß zu erreichen. Das betont der Trägerverein. Der Laden ist wie bisher von Dienstag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr geöffnet, samstags von 10 bis 13 Uhr. In der Adventszeit wird der Laden ab 28. November auch montags von 10 bis 18 Uhr offen sein. „Wir bieten für unsere Kundschaft besondere Advents- und Weihnachtsartikel aus fairem Handel an. Unter anderem Adventskalender, süße Leckereien rund um Advent und Weihnachtszeit, exotische Gewürze, und wir führen ein umfangreiches Kaffee- und Teeangebot. Die Hambacher Schlossuhr ist auch wieder eingetroffen“, so der Verein.