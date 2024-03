Nachdem ein erster Termin krankheitsbedingt abgesagt werden musste, lädt der Weltladen Neustadt nun erneut zu einem Abend des Fairen Handels: Alle Interessierten können am Mittwoch, 20. März, um 19 Uhr ins Casimirianum kommen. Mit dabei ist „GLOBO – Fair Trade Partner“, ein langjähriger Lieferant des Weltladen Neustadt, wie der Laden mitteilt. Der Lieferant hat demnach im Auftrag vom Weltladen unter anderem die Hambacher Schloss Uhr in der Werkstatt von GLOBO in Kolumbien gefertigt. Mit vielen Bildern stellen laut Ankündigung Manfred Winkler und seine Frau an diesem Abend die Arbeit von GLOBO und ihren Partnerbetrieben in Lateinamerika, Afrika und Asien vor. GLOBO nach eigenen Angaben ist seit 50 Jahren in mehr als 20 Ländern aktiv. Der Weltladen Neustadt in der Stangenbrunnengasse 17 wird seit 1990 von Ehrenamtlichen betrieben.