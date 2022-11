Der Donnerstag, 1. Dezember, ist Welt-Aids-Tag. Deshalb ist das Gesundheitsamt des Landkreises Bad Dürkheim und der Stadt Neustadt in Zusammenarbeit mit der Aids-, Drogen- und Jugendhilfe Landau am Donnerstag von 11 bis 13 Uhr mit einem Infostand am Kriegerdenkmal in Neustadt vertreten. Es gibt Informationen rund um das Thema HIV und sexuell übertragbare Krankheiten sowie Test- und Hilfsangebote vor Ort. Die Aids-Beratung des Gesundheitsamts steht zudem donnerstags von 15 bis 17 Uhr mit der HIV-Sprechstunde im Gesundheitsamt, Neumayerstraße 10, in Neustadt zur Verfügung. Auf Wunsch kann dort auch kostenlos und anonym auf HIV getestet werden. Weitere Informationen unter Telefon 06322 961-7303.