Seit 2015 liegt eine Spielleitplanung für die Gemeinde vor. Darin werden auch mögliche Projekte benannt. Politisch tun sich die Fraktionen schwer, diese umzusetzen.

Wenn Bau-, Verkehr- und Entwicklungsausschuss (BVE) und Feld-, Wald- und Umweltschutzausschuss (FWU) gemeinsam tagen, wird es turbulent. So auch bei der jüngsten Sitzung. Ein Antrag der CDU-Fraktion unter dem Titel „Unser Haßloch mit Zukunft, Kinderspielplätze instandsetzen und attraktivieren. Naherholung Wald – naturnahe Umgestaltung des Spielplatzes am Naturfreundehaus“ sorgte für viele Diskussionen. Die CDU will „weitergehende Überlegungen und Konzepte zur Attraktivierung der einzelnen Spielplätze, besonders hinsichtlich einer pädagogischen, naturnahen Ausgestaltung unter Einbeziehung neuster Technologie und Möglichkeiten anstoßen“. Deshalb hat die Fraktion den Spielplatz am Naturfreundehaus vorgeschlagen, der aufgrund seiner „exponierten Lage die Möglichkeit biete, diesen möglichst naturnah zu gestalten“. Der dortige Baumbestand sorge bereits auf natürliche Weise für den notwendigen Schatten. Die Vorschläge beinhalten zahlreiche Spielmöglichkeiten und themenbezogene Erläuterungstafeln.

Auf ihrer Internetpräsenz listet die Gemeinde 25 Spielplätze im Ort, den Spielweg und den Trimm-Dich-Pfad im Wald auf. Die Spielplätze müssen regelmäßig instandgehalten und immer wieder um- und neugestaltet werden. Die Gestaltung und die Wahl der Spielgeräte oder die Beschattung sind nur beispielhaft Themen, die entschieden werden müssen. Immer im Blick: Wie viel Geld steht im Haushalt zur Verfügung?

Kritik an Verwaltung

In der gemeinsamen Sitzung der Ausschüsse monierte Thomas Liese-Sauer (SPD), dass die Verwaltung in den Sitzungsunterlagen den Gremien keine Vorschläge unterbreitet habe. „Die Verwaltung muss eine ordentliche Vorarbeit machen, so geht es nicht.“

Der Beigeordnete Carsten Borck konterte, dass die Gemeinde ein Spielplatzkonzept habe. „Die Fraktionsanträge binden ständig personelle Ressourcen“, kritisierte Borck. Es stelle sich die Frage, ob die Anträge überhaupt bearbeitet werden sollen. Bevor die Verwaltung Vorarbeit leiste, müsse ein grundsätzlicher Beschluss dazu gefasst werden.

Anna Krämer (HLL) erinnerte daran, dass es eine Spielleitplanung gebe. Daran könne weitergearbeitet werden, alle Anträge könnten für eine Übersicht gesammelt werden. Borck erwiderte, die Verwaltung arbeite vor dem Hintergrund dieser Gesamtplanung projektbezogen. Allerdings seien die Haushaltsmittel begrenzt, einzelne Projekte müssten priorisiert werden.