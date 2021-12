Gerade gestern lag wieder ein Prospekt im Briefkasten mit der Überschrift: „Wünsch dir was“! Welche Wünsche haben wir für das bevorstehende Weihnachtsfest, außer gesund bleiben? Wenn ich Jugendliche frage, sieht das ganz anders aus. Wünsche sind hier oft schnell genannt. In unserem Weihnachtsbrief an unsere ehrenamtlichen Teamer stand folgende Geschichte über Wünsche, die mich zum Nachdenken animierte:

Tante Mathilde war zu Besuch auf dem Sternöderhof, um ihre Weihnachtsgeschenke abzuliefern. Die fünfjährige Anna stürmte ins Wohnzimmer, um sie zu begrüßen. Als ihr die Tante ein paar Münzen zusteckte, strahlte sie übers ganze Gesicht, verschwand und kam mit einem vollen Sparschwein zurück. Die Kleine fragte: „Du, Tante, mit Geld kann man doch alles kaufen, oder?“ Die Tante meinte: „Na ja, vielleicht nicht alles, aber man kann sich viele Wünsche erfüllen.“ Aufgeregt murmelte das Kind: „Hoffentlich reicht das Geld.“

Pause beim Putzen

Die Tante wollte wissen, für was sie so viel Geld brauche. „Die Mama sagt immer, wenn sie sich ein paar Stunden Zeit kaufen könne, dann würde sie so gerne mit mir spielen. Tante, kannst du nicht in der Stadt für Mama ein paar Stunden Zeit kaufen, damit sie mehr Zeit für mich hat?“ Die Tante war gerührt und versprach, ihr Möglichstes zu tun.

Mathilde ging in die Küche, wo sie ihre Schwester mit hochrotem Kopf beim Putzen vorfand. Gleich fing diese an zu jammern, wie viel Arbeit sie habe, dass nur noch zwei Wochen bis Weihnachten seien. Die Tante hielt ihr das Sparschwein hin und fragte, ob sie wisse, wofür Anna hier spare. Auf ihre Verneinung hin erklärte sie, dass Anna von diesem Geld ein paar Stunden Zeit kaufen wolle, um die Mama mal für sich allein zu haben.

Betroffen wischte die Mutter ihre Hände ab. Mathilde legte ihr die Hand auf die Schultern und sagte: „Wenn deine Kinder groß sind, werden sie sich nicht an deine sauberen Fenster oder deinen perfekten Garten erinnern. Doch die Zeit, die du mit ihnen verbracht hast, bleibt für immer unvergessen.“ Die Mutter stellte den Putzeimer zur Seite und ging mit Tränen der Rührung ins Kinderzimmer.

Manchmal sind es ganz andere Sachen, die wir uns wünschen. Nichts, was viel kostet und dennoch wertvoll sein kann. Sage nicht immer: „Wenn ich Zeit dazu habe. Vielleicht findest du nie Zeit dafür. Daher nimm dir Zeit, für alles, was dir am Herzen liegt!“ Bleiben Sie gesund und behütet.

Der Autor

Elmar schrader, Dekanatsjugendreferent, evangelische Jugendzentrale Neustadt