Natürlich ist in der 57. Ausgabe des Journals „Die Hambacher“ vom gleichnamigen Förderverein auch die Pandemie ein Thema. Doch es gibt auch Anderes zu berichten. Und der Blick in die Vergangenheit fehlt ebensowenig.

„Dachbodenfunde“ steht als Titel über einige der historischen Beiträge in der neu erschienenen Ausgabe. So wird beispielsweise berichtet, wie Kinder früher ihre Ferien verbrachten. Die heutige Generation, die viel Zeit am Smartphone oder Tablet verbringt, können hier sicherlich Anregungen finden. „Ein kritischer Blick auf die Neuerscheinung“ ist hingegen der Titel eines Beitrags des früheren Lehrers Paul Habermehl. Darin übt er Kritik an einem Buch über Neustadt zur Zeit des Nationalsozialismus. Wobei er hauptsächlich bemängelt, dass Hambach in dem Buch nicht ausreichend berücksichtigt worden sei und seine Schriften zu diesem Thema nicht erwähnt werden.

Berichte über eingeschränktes Vereinsleben

Zwar muss auch der Förderverein Die Hambacher seine Aktivitäten wegen Corona einschränken, in der Zwischenzeit hat sich aber doch einiges getan. So wurde mit Michelle Platz eine neue Weinprinzessin gekrönt. Außerdem wurde unterhalb des Hambacher Handwerkerpfads neben der Freiheitslinke – passend zur derzeitigen Lage – eine „Gesundheitsinde“ gepflanzt.

Berichtet wird auch über die Situation anderer Hambacher Vereine in Corona-Zeiten, etwa über die des TV, des 1. FC 23 und der Kolpingskapelle. Berichtet wird auch über Aktivitäten, die in den vergangenen Monaten ausfallen oder reduziert werden mussten. Man ist aber optimistisch, dass eine dieser Veranstaltungen, und zwar das Hambacher Musikfest, zumindest in einer eingeschränkten Variante im Mai wieder möglich sein wird.

Neues vom Hambacher Schloss, Neuerwerbungen der Pfarrbüchereien und das Einlegen von Sauerkraut sind einige der weiteren Themen des neuen Journals.