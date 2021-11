Wie eine Insel im Meer aus Nebel lag Speyer am Dienstagmorgen bei Sonnenaufgang: Das Gebäude der Rentenversicherung, der Dom, davor das Altpörtel, die St.-Josephs-Kirche und die Gedächtniskirche (von links) ragen heraus. „Zu beobachten ist dieses Wetterphänomen des tiefen Nebels in dieser Jahreszeit öfter“, sagt Klimatologe und Meteorologe Wolfgang Lähne aus Römerberg. Wenn sich die Luft in der Nacht so stark abkühle, dass die Feuchtigkeit kondensiere, entstehe Nebel. Dabei sei der Boden eine Abkühlungsfläche, die diesen Effekt des bodennahen Nebels auslöse. „Das ist dann eine auf dem Boden liegende Wolke“, sagt Lähne. Diese entstehe zuerst in Senken, beispielsweise am Speyerer Flughafengelände und in Richtung Binsfeld. Je länger die Nacht dauere, desto mehr könne sich der Nebel in die Fläche und Höhe ausbreiten, sagt Lähne. Auf dem Foto ist noch ein zweiter Effekt zu sehen: Das Stadtklima. „Bauten speichern Wärme“, sagt Lähne, „daher dauert es in Städten länger“, bis dort der Dunst entstehe. Deshalb sei auf dem Foto der Nebel nur rings um Speyer zu sehen. Das sei in größeren Städten noch viel ausgeprägter, so der Fachmann: „Auf Satellitenfotos sind manchmal die Umrisse einer größeren Stadt gut als dunke Fläche zu erkennen, wenn im Umkreis Nebel für helle Flächen auf den Bildern sorgt“, erklärt er weiter. Und noch etwas ist klar: Beide Effekte zusammen sorgen für wunderschöne Bilder, wenn ein Fotograf dies, wie in diesem Fall Klaus Landry mit seiner Drohne von Dudenhofen aus, gekonnt in Szene setzt.