Freie Tische, leere Kühlräume, von Personal und Gästen keine Spur – Cafés, Gaststätten und Bars haben zu. Schon seit Wochen. Es ist nicht absehbar, wann der Betrieb wieder laufen darf. Ein Neustadter Gastronom hat bereits einschneidende Änderungen beschlossen.

In der Ruhe liegt die Kraft. Es mag etwas dran sein an diesem Sprichwort, es trifft aber nicht in allen Lebenssituationen zu. Schon gar nicht in solch einer Zeit, in der wir uns wegen