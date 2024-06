Unsere Autorin macht sich nach einem Fund in einem Kaufhaus so ihre Gedanken.

Einen Sack voller historischer Karnevalsorden bietet das Kaufhaus Jedermann in Haßloch an. Darunter findet man teils handgeschnitzte Exemplare, die demnächst ihren 100. Geburtstag feiern. Was könnten sie erzählen, wenn man sie denn ließe? Zeitgeist ist in diesem Jutesack lose verpackt. Zahnlücken, Teufelsgesichter, rosige Wangen, spitze Nasen sollen die Dreistigkeit in schwierigen politischen und gesellschaftlichen Verhältnissen versprühen. Ein Indianerkopf ist Zeuge der abenteuerlichen Verkleidungssehnsüchte vergangener Tage, als man mit Identitäten nicht Diskriminierung und Kulturunsensibilität zwangsweise verbinden sollte.

In dieser Sammlung stecken Erinnerungen. Narreteien aller Arten. Man erinnert sich an schöne Abende, lebhafte Geselligkeit, Widerspruch und Revolten unter dem Deckmantel des Karnevals. Es wurden Wahrheiten in Zwischentönen in Reimverse gepackt und einmal im Jahr überspitzt im Schutze der Narrenkappe ausgerufen.

Wäre es nicht schön, wenn man seine eigenen Narreteien ebenso über die Jahre betrachten könnte? Nicht nur jene aus der fünften Jahreszeit, sondern auch die ganzjährigen Narrensprünge, die wohl jeder zu bieten hat. Wann trug man eine Maske, wann war man teuflisch, verschmitzt, grellbunt oder in eine völlig gewagte Rolle geschlüpft? Wem hat man eine unliebsame Wahrheit verblümt vorgereimt oder war man gar mutig übertrieben ehrlich? Wer von Zeit zu Zeit seine eigenen närrischen Verhaltensweisen überprüft, wird vieles finden, was amüsant war. Wahrscheinlich auch anderes, was als Rolle nicht mehr dienen sollte. Unmodernes und Überholtes aus anderen Zeiten. Wenn es um Narren geht, dann hilft Humor zu ertragen, was hinter dem Verrückten Wahres gesagt wurde.