Bis zum Sommer will das Presbyterium der protestantischen Kirche Haßloch entscheiden, von welchen Gebäuden sich die Kirchengemeinde trennen und welche sie behalten wird. Am Donnerstag, 11. April, findet um 19 Uhr in der Pauluskirche eine Infoveranstaltung zu diesem Thema statt.

Die Gemeindemitglieder, aber auch alle sonstigen Interessierten sollen bei der Veranstaltung über die Varianten und den Entscheidungsprozess unterrichtet werden. Wie am 28. März berichtet, muss die protestantische Kirche auch in Haßloch ihren Gebäudebestand reduzieren. Die Synode der Evangelischen Kirche der Pfalz hat im Mai 2022 Vorgaben für die Kirchengemeinden beschlossen, die in den nächsten Jahren umgesetzt werden müssen: Bis 2030 muss die Gebäudelast um mindestens 30 Prozent verringert und die kirchliche Arbeit auf weniger Räume und Gebäude konzentriert werden. Zudem müssen die Treibhausgas-Emissionen der verbleibenden Immobilien bis 2035 um 90 Prozent reduziert werden. Die Vorgaben gelten für sämtliche Gebäude, die für die kirchliche Arbeit genutzt werden, insbesondere für Gemeindehäuser, Pfarrhäuser, Kitas und Kirchen.

Zwei Varianten sind aktuell

In Haßloch besitzt die Kirchengemeinde zwei Kirchen mit Gemeinderäumen, eine Kirche als Gemeindezentrum, zwei Gemeindehäuser, vier Kitas und drei Pfarrhäuser. Im vergangenen Jahr hat das Presbyterium einen Arbeitskreis „Räume für morgen“ gebildet, um die einzelnen Gebäude nach ihrer Lage, ihrem Zustand, ihrem Renovierungsbedarf sowie ihrer Bedeutung für die Kirchengemeinde zu bewerten. Aktuell sind zwei Varianten: Die Lösungsmöglichkeit „Drei Kirchen“ sieht vor, alle drei Kirchen zu behalten, weil sie für viele Menschen einen hohen Symbolwert besitzen. Die Lutherkirche würde als Winter- und Hochzeitskirche genutzt, die Pauluskirche als Familien- und Kinderkirche, die Christuskirche für Jubiläen, Feste und Kultur. Das Pfarrbüro und die Gruppenangebote würden ins Gemeindezentrum verlegt. Folgen wären: Das Gemeindehaus Wehlache und das Diakonissenhaus in der Langgasse müssten verkauft, der nicht mehr genutzte und sanierungsbedürftige Luthersaal neben der Lutherkirche aus den 1970er-Jahren müsste abgerissen werden.

Die zweite Variante heißt „Kirche im Dorf“. Hier werden die Christuskirche und die Lutherkirche behalten. Das Diakonissenhaus würde als Gemeindehaus erhalten bleiben. Geprüft werden müsste hier, ob der Luthersaal erhalten und renoviert werden kann, eventuell in Kooperation mit einem anderen Partner (diese Variante heißt „Kirche im Dorf mit Luthersaal“). Die Folgen wären: Das Gemeindehaus Wehlache und die Pauluskirche müssten verkauft werden. Für die Pauluskirche gibt es laut Pfarrer Friedrich Schmidt-Roscher mit einer Gruppe der koptischen Christen einen Kaufinteressenten.

Schmidt-Roscher und Ellen Löwer, die Vorsitzende des Presbyteriums, sagten bei einem RHEINPFALZ-Gespräch Ende März, sowohl das Gemeindehaus Wehlache als auch eines der drei Pfarrhäuser würden wohl verkauft werden müssen. Darüber hinaus werde entschieden werden müssen, ob entweder die Pauluskirche oder das Diakonissenhaus behalten wird.