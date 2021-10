Unterhaltendes lag im September in den fünf Neustadter Buchhandlungen hoch im Kurs. Wie von den Buchhändlern zu erfahren ist, leiden sie derzeit aber auch unter ungewöhnlichen Lieferschwierigkeiten.

Das hat damit zu tun, dass den deutschen Verlagen offenbar ihr wichtigstes Material ausgeht: das Papier. Es herrsche Mangel in den Druckereien, heißt es, denn die Produzenten hätten aufgrund der großen Nachfrage während der Corona-Krise auf die Herstellung von Kartons umgestellt und erzeugten nun weniger Feinpapier für Bücher. Das Buch, für viele längst ein Ex-und-hopp-Artikel könnte sich also vielleicht bald schon neuer Wertschätzung erfreuen.

Szenen einer scheiternden Ehe ...

Zwei Titel eroberten sich jeweils zwei Plätze auf den Bestsellerlisten: Rita Falks bayerischer Provinzkrimi „Rehragout-Rendezvous“ und der neue Roman „Apfelblütenjahre“ der in Bad Dürkheim lebenden Autorin Katrin Tempel. Hervorgehoben sei hier aber Daniela Kriens Roman „Der Brand“, Topseller in der Bahnhofsbuchhandlung. Der Titel ist mehrdeutig, denn nicht nur das Ferienhaus, in dem Rahel und Peter ihren Urlaub verbringen wollen, wird durch ein Feuer vernichtet. Auch die Liebe des Paares ist erloschen. Krien erzählt die Geschichte der Psychotherapeutin und des Literaturprofessors aus Rahels Perspektive. Sie erscheint als die dominante Frau, die über alles die Kontrolle anstrebt, während ihr Mann nach einem Eklat an der Uni sich in sich zurückzieht und eigenbrötlerisch wird. Haben beide noch eine Chance, ihre Beziehung mit neuem Leben zu erfüllen? Zu einem Happy End lässt Krien es zwar nicht kommen, jedoch zeigt sie Möglichkeiten eines Neustarts auf.

Als Kontrast sei der Blick auf Wolf Harlanders Klimakrimi „42 Grad“ gelenkt, der bei „Hofmann“ erfolgreich lief. Zunächst freuen sich die Deutschen hier über einen Jahrhundertsommer, sie genießen das Schwimmen und andere Outdoor-Events. Allerdings warnen Wissenschaftler wie der Hydrologe Julius Denner und die IT-Spezialistin Elsa Forsberg seit langem vor den dramatischen Auswirkungen der Klimaveränderungen, werden jedoch nicht ernst genommen. Bis die Katastrophe nicht mehr aufzuhalten ist: Flüsse trocknen aus, Waldbrände geraten außer Kontrolle. In ganz Europa sind Menschen auf der Flucht vor der Hitze und auf der Suche nach Wasser. Für diesen angesichts des Klimawandels höchst aktuellen Roman erhielt der 1958 in Nürnberg geborene Autor den Krimipreis des Deutschen Buchhandels und den Stuttgarter Wirtschaftskrimipreis.

Die Bestseller-Liste

Bahnhofsbuchhandlung

1. Daniela Krien: Der Brand

2. Marianne Koch:

Alt werde ich später

3. Leon Windscheid: Besser fühlen – Eine Reise zur Gelassenheit

Hofmann

1. Rita Falk: Rehragout-Rendezvous – Der elfte Fall für den Eberhofer.

Ein Provinzkrimi

2. Eva Menasse: Dunkelblum

3.Wolf Harlander: 42 Grad

Neustadter Bücherstube

1. Callan Wink: Big Sky Country

2. Rafik Schami: Mein Sternzeichen

ist der Regenbogen

3. Benedict Wells: Hard Land

Osiander

1. Katrin Tempel: Apfelblütenjahre

2. Hope Adams: Niemandsmeer

3. Carsten Maschmeyer:

Die sechs Elemente des Erfolgs

Quodlibet

1. Rita Falk: Rehragout-Rendezvous

2. Benjamin Myers: Offene See

3. K. Tempel: Apfelblütenjahre

BUCHTIPP: Eva Baronskys biografischen Roman „Die Stimme meiner Mutter“

Frank Schwarz von der Buchhandlung Quodlibet hat Eva Baronskys biografischen Roman „Die Stimme meiner Mutter“ über die Liebe zwischen der Opernsängerin Maria Callas und dem Reeder Aristoteles Onassis (Ecco-Verlag, 399, Seiten, 22 Euro) mit großer Anteilnahme gelesen:

„Die Liebesgeschichte des Jahrhunderts? Möglicherweise. Auf jeden Fall schon in meiner eigenen Kindheit ein großer Gesprächsstoff unter den Erwachsenen. Bereits als Knirps kannte ich die Namen Onassis und Callas, ohne mir etwas konkret darunter vorstellen zu können. Und jetzt die berühmteste Sängerin und Griechin und der reichste Grieche mit ihrer Liebesgeschichte in einem zeitgenössischen Roman? Kann das funktionieren? Ganz gut sogar. Eva Baronsky wagt eine Erzählperspektive, die es in sich hat. Omero, der ungeborene Sohn von Maria Callas, hat den Überblick und führt die Leser durch den Sommer 1959. Es ist die Geschichte jener legendären Mittelmeer-Kreuzfahrt, in deren Verlauf sich für Maria Callas und Ari Onassis alles ändert.

Das Ende einer Ehe wird zum Anfang einer bewegenden Liebesgeschichte. Alles muss im Geheimen geschehen, denn es sind mit Winston Churchill und seiner Familie sehr prominente Gäste an Bord, die man nicht beleidigen möchte. Es ist schier unglaublich, was die hochverehrte Sängerin an Hohn und Demütigungen durch die Mitreisenden ertragen muss, der Preis der Karriere ist beispiellos hoch.

Eva Baronsky erzählt mit Respekt vor den historischen Figuren eine ganz eigene, von der Realität manchmal losgelöste, bewegende Geschichte. Zwei Seelenverwandte treffen zusammen und können doch nicht miteinander glücklich werden – das ist der Stoff, aus dem große Erzählungen kommen. Der Sommer 1959 ist lange vorbei, und die Träume und Hoffnungen von damals sind Geschichte. Am Ende bleibt die Erinnerung an ,Die Stimme meiner Mutter’.“