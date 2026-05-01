Die Bestseller im April: Christian Hubers neuer Roman „Solange ein Streichholz brennt“ ist der Topseller, aber die Verfolger sind dichtauf.

Zwei ist im April die magische Zahl bei den Top 3-Listen der regionalen Buchhandlungen in Neustadt, Bad Dürkheim, Grünstadt und Eisenberg, denn gleich sieben Mal platzierten sich Buchtitel jeweils im Doppelpack im Bestseller-Ranking. Topseller war aber Christian Hubers neuer Roman „Solange ein Streichholz brennt“, der sogar in drei Buchhandlungen erfolgreich lief.

Zwei Menschen, zwei Welten

Christian Huber, der eine bemerkenswerte Entwicklung von einem in der Hip-Hop-Szene tätigen Musikproduzenten zum erfolgreichen Schriftsteller mit der Zwischenstufe Twitter-Autor (Pseudonym: „Pokerbeats“), genommen hat, erzählt in „Solange ein Streichholz brennt“ von zwei Menschen aus zwei völlig unterschiedlichen Welten, die eigentlich nichts miteinander verbindet und die dann doch zueinander finden: Bohm, der mit seinem Hund auf der Straße lebt und versucht, möglichst wenig über sein früheres Leben nachzudenken, und die Journalistin Alina, die als letzte Chance den Auftrag erhält, eine Reportage über Obdachlosigkeit zu drehen. Bei ihren Recherchen stößt sie auf Bohm, der sich allerdings nur widerwillig auf ihre Befragungen einlässt. Schließlich wird er Teil einer Geschichte, die nicht nur seine Gegenwart, sondern auch seine Vergangenheit sichtbar werden lässt. Überraschend für den Leser kommt es im Verlauf ihrer Begegnungen zu einer persönlichen Nähe, schließlich zu einer außergewöhnlichen Liebesbeziehung zwischen den beiden. In seinem Roman gelingt es dem 1984 in Regensburg geborenen Autor, den Blick auf soziale Realität und persönliches Drama zu lenken. Er erzählt von Entscheidungen, die ein Leben von Grund auf verändern und thematisiert Obdachlosigkeit, Verantwortung und gesellschaftliche Wahrnehmung und landete damit wie zuletzt 2022 bei seinem Coming-of-Age-Roman „Man vergisst nicht, wie man schwimmt“ wieder einen Bestseller.

Von Volker Wissing bis Ildikó von Kürthy

Bei den Titeln, die zweimal in unserer Aufstellung auftauchen, mischen sich die Genres gewaltig: „Verantwortung“, die Streitschrift des ehemaligen FDP-Politikers und Bundesverkehrsministers Volker Wissing über Haltung in Politik und Gesellschaft, ist darunter, aber auch „REM“, der erste gemeinsame Horrorthriller von Annika Strauss und Sebastian Fitzek, die auch schon jede(r ) für sich ziemliche Verkaufsgaranten sind. „Eine Hymne an das Leben“, der Erfahrungsbericht des französischen Vergewaltigungsopfers Gisèle Pelicot, ist weiter im Ranking, aber auch „Die Känguru-Rebellion“, Marc-Uwe Klings neuestes Buch um das kapitalismuskritische Beuteltier, und „Alt genug“, Ildikó von Kürthys humorvolles Memoir über das Älterwerden, Wechseljahre und Selbstakzeptanz in der Lebensmitte.

Siri Hustvedt trauert literarisch um ihren Mann Paul Auster

Näher vorgestellt sei hier aber allem Siri Hustvedts „Ghost Stories – Ein Buch der Erinnerung“. Es sind Geistergeschichten der ganz besonderen Art, denn Geister spielen im Buch der amerikanischen Schriftstellerin über Leben und Tod ihres Ehemannes, des Schriftstellers Paul Auster, mit dem sie über 40 Jahre zusammenlebte. eine ganz besondere Rolle, war es doch beider Wunsch, Paul möge als Geist zu ihr zurückkehren. Trost empfindet sie daher durch die geisterhafte Erscheinung des toten Partners. Zugleich setzt die Autorin sich mit den Geistern der Vergangenheit auseinander. Sie schreibt dabei nicht als trauernde Witwe, sondern als sich erinnernde Frau und vermittelt so wertvolle Gedanken über Trauer und Trost, Zeit und Literatur.

Samar Yazbek dokumentiert das Leid der Menschen von Gaza

Erwähnt sei hier außerdem noch Samar Yazbeks Buch „Gaza - Lebensberichte aus einem zerstörten Land“, das zwar nur einmal in unserer Liste erscheint – im Buchmarkt in Bad Dürkheim –, aber aufgrund des Themas unbedingt Beachtung verdient. Die 1970 in Syrien geborene Autorin, Journalistin und Bürgerrechtsaktivistin , die seit 2011 im Exil in Frankreich lebt, befragte dafür in Katar 27 aus dem Gazastreifen entkommene Menschen im Alter von 13 bis 65 Jahren zu ihren Erlebnissen während des Krieges. Sie durchlitten Albträume, den Verlust von Familienmitgliedern, Heimat, Menschenwürde.

Der Frühling bringt neuen Schwung für die Buchhandlungen

Die Einschätzungen der von uns befragten Buchhändlerinnen zum Verkauf im April fallen durchweg positiv aus, Uli Rieder von der Neustadter Bahnhofsbuchhandlung bilanziert: „Seit der Fertigstellung des Bahnhofsvorplatzes kommen wieder deutlich mehr Kunden zu uns.“ Andrea von Boeltzig aus der Buchhandlung Frank-Hugendubel in Bad Dürkheim resümiert: „Das Oster-Geschäft war sehr gut. Danach wurde es etwas ruhiger. Durch Veranstaltungen war es zufriedenstellend.“ Die Kollegin Monika Strefler in Grünstadt freut sich: „Bei uns lief es sehr gut. Veranstaltungen waren erfolgreich. Am Welttag des Buches kamen sechs Schulklassen zu uns, und es gab eine Rallye.“

Buchtipp: „Pina fällt aus“ von Vera Zischke

Corinna Bubel von der Buchhandlung Hofmann in Neustadt empfiehlt Vera Zischkes Roman „Pina fällt aus“ (Ullstein-Verlag, 304 Seiten. 21,99 Euro), eine berührende Geschichte über eine sorgende Hausgemeinschaft, als Buch des Monats:

„Die Lava-Lampe leuchtet grasgrün? Die Frosties in der Müsli-Schüsssel sind matschig genug? Nur dann startet der 20-jährige Leo in seinen immer gleichen Tag, der daraus besteht, in einem merkwürdigen Tanz durchs Treppenhaus auf die Straße zu gelangen, um von Harry, dem übellaunigen Busfahrer, zu einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung gebracht zu werden. Pina, seine Mutter, tut ihr Menschenmöglichstes, um ihrem Sohn Halt- und Schutzschild zu sein. Wer sollte es sonst tun? Leos Vater bleibt ein Mysterium. Ihr gemeinsames Leben in der Hansastraße ist geprägt von Routinen, ohne die Leos Welt komplett aus den Fugen geraten würde, von Durchhalten um jeden Preis, denn die Alternative wagt Pina sich nicht auszumalen. Und doch passiert das Unvorstellbare: Nach Jahren überbordender Medikamenteneinnahme ist es aus – totaler Zusammenbruch, Intensivstation, Koma.

Die Hausgemeinschaft, wobei man sie eigentlich so nicht benennen kann, denn jeder leidet leise vor sich hin, besteht aus drei ,verkrachten Existenzen’. Niemand hat das Zutrauen, Leo, der ohne seine Mutter hilflos wie ein Neugeborenes ist, unter die Arme zu greifen. Das eigene Leben ist schwer genug, doch nichts zu tun, erscheint ebenfalls unmöglich. Und nun?

Nur so viel vorweg: Jeder der überforderten Nachbarn wird irgendwie über seinen Schatten springen und dadurch ein paar Sonnenstrahlen in die Hansastraße lassen. Nähe entsteht auf einmal dort, wo niemand mit ihr gerechnet hat, sie aber am dringendsten benötigt wird. Und während unsere Alltagshelden weiter über sich hinauswachsen, regeneriert Pina sich langsam mit Hilfe des unerschütterlichen Pflegers Sam, der sich das Ziel setzte, die Frau wieder hervorzuholen, die unter der Last ihrer Verantwortung begraben wurde. Wie gelingen kann, was unvorstellbar schien, das beschreibt Vera Zischke fesselnd, leise und doch voller Wucht, wütend, tieftraurig und dennoch wunderschön. Ein Buch, das das Herz des Lesers weit macht. Eine stille, zarte Kostbarkeit.“

Die Bestseller im April

Bahnhofsbuchhandlung (Neustadt)

1. Elizabeth Strout: Erzähl mir alles

2. Siri Hustvedt: Ghost Stories

3. Ewald Arenz: Ehrlich & Söhne

Buchmarkt (Bad Dürkheim)

1. Gisèle Pelicot: Eine Hymne an das Leben

2. Ildikó von Kürthy: Alt genug

3. Samar Yazbek: Gaza

Frank-Hugendubel (Bad Dürkheim)

1. Christian Huber: Solange ein Streichholz brennt

2. Siri Hustvedt: Ghost Stories

3. Elizabeth Strout: Erzähl mir alles

Frank-Hugendubel (Eisenberg)

1. Christian Huber: Solange ein Streichholz brennt

2. Annika Strauss / Sebastian Fitzek: REM

3. Marc-Uwe Kling: Die Känguru-Rebellion

Frank-Hugendubel (Grünstadt)

1. Hans-Gerd Raeth: Wir Freitagsmänner – Wer wird denn gleich alt werden?

2. Christian Huber: Solange ein Streichholz brennt

3. Gisèle Pelicot: Eine Hymne an das Leben

Hofmann (Neustadt)

1. Volker Wissing: Verantwortung

2. Daniel Speck: Villa Rivolta

3. Martin Walker: Bredouille

Neustadter Bücherstube

1. Patti Smith: Bread of Angels

2. Liz Moore: Der Gott des Waldes

3. Edvard Hoem: Der Heumacher

Osiander (Neustadt)

1. Freida McFadden: Die Ehefrau – Was hat sie zu verbergen?

2. Annika Strauss / Sebastian Fitzek: REM

3. Marc-Uwe Kling: Die Känguru-Rebellion

Quodlibet (Neustadt)

1. Gina Greifenstein: Grumbeersupp

2. Ildikó von Kürthy: Alt genug

3. Volker Wissing: Verantwortung