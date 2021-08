Nach dem literarischen Highlight des Monats braucht man im April auf den Bestsellerlisten der Neustadter Buchhandlungen nicht lange zu suchen: Juli Zehs Roman „Über Menschen“ dominierte in vier der fünf Läden die Listen. Alle anderen Top 3-Titel zeigen eine große Vielfalt und treten jeweils nur einmal auf. Einen wohl dem Lockdown zu verdankenden Schwerpunkt bilden Sachbücher über inspirierende Wanderungen in der Pfalz.

Die Nachfrage nach Lesestoff kommentieren die hiesigen Buchhändler derzeit höchst unterschiedlich. Noch immer seien viele Kunden verunsichert und wüssten nicht, dass die Läden geöffnet sind und ohne Tests betreten werden können. Außerdem seien wegen der allgemeinen Verunsicherung weniger Leute unterwegs. Wenn auch die Resonanz verschieden war, nachgerade konkurrenzlos und erfolgreich lief Zehs Roman „Über Menschen“, der hier vorgestellt sei (siehe auch Besprechung in der RHEINPFALZ vom 30. März hier).

Mit ihm veröffentlicht die 1974 in Bonn geborene Juristin und Völkerrechtlerin nicht die Fortsetzung, sondern den Folgeroman zu „Unterleuten“, der wie dieser in einem brandenburgischen Provinznest spielt. Dorthin flüchtet die Berlinerin Dora, die wegen der Corona-Pandemie ihren Job in einer Werbeagentur verlor. Außerdem sucht sie Distanz zu ihrem Freund Robert, einem überzeugten Klimaaktivisten. Aber was erwartet sie in diesem Dorf, fernab der gewohnten Zivilisation? Sie trifft auf konträre Typen wie Neo-Nazis und einen Kabarettisten, der sich in seinem „Über Menschen“ betitelten Programm mit Rassismus auseinandersetzt. Und sie sieht sich mit ihren eigenen Vorurteilen konfrontiert und erkennt, dass sowohl in der Großstadt als auch in der tiefsten Provinz jeder auf seine ganz eigene Weise „verrückt“ ist. Nach der Überwindung ihrer eigenen Vorurteile lautet ihr Fazit darum: Weniger ideologisch betrachtet, könnte die Welt durchaus menschlicher sein.

„Ein neuer Morgen dämmert herauf“

Auf große Resonanz stieß in der Buchhandlung Hofmann die zweisprachige Ausgabe von Amanda Gormans Poem „The Hill We Climb – Den Hügel hinauf“. Mit diesem Gedicht erregte die junge schwarze US-Lyrikerin bei der Inauguration von Präsident Joe Biden im Januar großes Aufsehen. Darin vermittelt Gorman ihre persönlichen Träume für die Zukunft Amerikas und schildert die Verluste des Landes, das sie als „unvollendet“ bezeichnet, sowie die Möglichkeit der Versöhnung. Wichtig ist ihr die Verwirklichung des Gedankens der Einheit in der Differenz. Am Ende des Gedichtes sendet sie an jeden Einzelnen ein Signal der Hoffnung: „Ein neuer Tag, wir treten heraus aus dem / Schatten, entflammt, unerschrocken. / Ein neuer Morgen dämmert herauf, indem wir / es sagen. / Denn Licht ist immer, / wenn wir es nur in uns zu finden wagen. / Wenn wir uns zutrauen, es weiterzutragen.“

Buchtipp: Shida Bazyars Roman „Drei Kameradinnen“ handelt vom Fremdsein in Deutschland

Shida Bazyar stellte auf Einladung des „Literarischen Forums“ 2016 in der Neustadter Stadtbücherei ihren Roman „Nachts ist es leise in Teheran“ vor. Ihr neues Buch „Drei Kameradinnen“ (Kiepenheuer & Witsch, gebunden, 352 Seiten, 22 Euro) war für Frank Schwarz von der Buchhandlung Quodlibet ein großes und zugleich überraschendes Leseerlebnis:

„Die ,drei Kameradinnen’ Kasih, Hani und Saya sind als Freundinnen in einem abgehängten Viertel einer im Roman nicht genannten deutschen Stadt aufgewachsen, das für viele als Ghetto gilt. Als junge Erwachsene treffen sie sich wieder zur bevorstehenden Hochzeit der gemeinsamen Freundin Shaghayegh und verbringen zwei Tage miteinander. Sie sehen sich nicht mehr oft, denn Saya lebt im Ausland. Jetzt tauschen sie sich aus über ihre Leben, die Berufe, die Liebe und die Politik. Der bevorstehende Prozess gegen eine rechte Terrorgruppe beschäftigt vor allem Saya und löst eine andauernde Wut in ihr aus. Der Tag endet mit einem Fiasko, und nun wartet Kasih eine Nacht lang darauf, dass Saya aus dem Polizeigewahrsam entlassen wird und erzählt, was allem voranging.

Kasih ist eine wütende Erzählerin, und Saya ist eine wütende Heldin dieses Buches. Die Erfahrung des ,Andersseins’, des ,Fremdseins’ in der deutschen Gesellschaft hat diese Frauen geprägt und bestimmt ihr Leben. Hani ist diejenige, die sich am ehesten mit einer nüchternen Anpassung begnügt, Saya ist die Empörte, Wütende, und Kasih ist die Soziologin, die mit analytischem Blick kommentiert. Aus den drei Mädels sind ,drei Kameradinnen’ geworden, die durch gemeinsame Erfahrungen ein starkes Band von Hilfe und Solidarität untereinander geflochten haben.

Die 1988 in Hermeskeil als Tochter iranischer Eltern geborene Autorin wiederum macht es den Lesern schwer, die Figuren einzuordnen. Die Erzählerin Kasih verweigert alle Auskünfte über die Herkunft der Frauen und verhindert so das schnelle Öffnen von Schubladen, in die man Menschen steckt. Shida Bazyar macht mit diesem Roman klar, wie Rassismus und Ausgrenzung funktionieren und unterläuft ständig die Erwartungen der Leser. Das ist überraschend und erhellend zugleich und macht das Buch zu einer wertvollen Leseerfahrung. Ich habe lange keinen Roman gelesen, der so auf der Höhe der Zeit war und der mich bei der Lektüre derart bei meinen Vorurteilen gepackt hat. Applaus!“

Die BESTSELLER im April

Bahnhofsbuchhandlung

1. Beate Steger: Pfälzer Jakobswege

2. Daniela Trauthwein: Wanderungen für die Seele – Wohlfühlwege Pfalz

3. Juli Zeh: Über Menschen

Hofmann

1. Juli Zeh: Über Menschen

2. Benedict Wells: Hard Land

3. Amanda Gorman: The Hill We Climb – Den Hügel hinauf (Zweisprachige Ausgabe)

Neustadter Bücherstube

1. T.C. Boyle: Sprich mit mir

2. Haruki Murakami: Erste Person Singular

3. Tove Ditlevsen: Kindheit

Osiander

1. Juli Zeh: Über Menschen

2. Jojo Moyes: Die Frauen von Kilcarrion

3. Richard David Precht: Von der Pflicht

Quodlibet

1. Ulrike Sauerhöfer: Affe, Biber und die Katz’ - das Tierorchester macht Rabatz!

2. Juli Zeh: Über Menschen

3. Charlie Mackesy: Der Junge, der Maulwurf, der Fuchs und das Pferd