Im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Bad Dürkheim bleibt es bei zwei bekannten Corona-Infektionen. Beide Personen leben in der Stadt Neustadt. Seit Ausbruch der Pandemie sind Stand Montagvormittag im Landkreis Bad Dürkheim 329 und in der Stadt Neustadt 109 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Bislang sind zwölf Personen aus dem Landkreis und zwei Personen aus Neustadt in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Landau/Südliche Weinstraße sind insgesamt 227 Fälle übermittelt worden.