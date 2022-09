Saisonbedingt ist die Arbeitslosigkeit nach den Sommerferien leicht gesunken. Darüber hat die Agentur für Arbeit Landau am Freitag informiert. Die Arbeitslosenquote ist im Vergleich zu August um 0,1 Prozentpunkte auf nun 4,4 Prozent gesunken. Zum Bezirk der Arbeitsagentur gehören Neustadt und Landau sowie die Landkreise Bad Dürkheim, Germersheim und Südliche Weinstraße. Die Experten der Agentur bewerten den Arbeitsmarkt in der Region trotz der wirtschaftlich ungewissen Lage als „weiterhin robust“.

Allerdings erkenne man bei der Anzahl der offenen Stellen eine Unsicherheit in den Betrieben. „Höhere Energie- und Materialpreise, Lieferengpässe, Inflation und das bei gleichzeitigem Arbeitskräftemangel könnten dem boomenden Arbeitsmarkt einen Dämpfer geben“, schreibt die Agentur. Insgesamt waren im Bezirk 11.598 Arbeitslose gemeldet, in Neustadt waren es 1757 (Quote: 6,1 Prozent).