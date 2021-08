Bei der Leerung der Biotonnen kommt es auch in dieser Woche zu Verzögerungen. Wie der Eigenbetrieb Stadtentsorgung (ESN) mitteilt, sei die Abfuhrfirma noch im Rückstand wegen der Probleme von vergangener Woche. Mehrere Fahrer waren ausgefallen. Die personelle Situation bessere sich nur langsam, hieß es am Dienstag. Deshalb hätten die Biotonnen in Mußbach nicht geleert werden können. Auch in Winzingen und einem Teil der Hambacher Höhe seien die Tonnen noch ungeleert. Am Mittwoch werde zuerst der Bioabfall in den genannten Bezirken und der Fußgängerzone abgefahren. „Mit zusätzlichen Fahrzeugen soll der Rückstand aufgeholt werden“, so der ESN. Trotzdem könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Probleme noch die ganze Sammelwoche hinziehen.