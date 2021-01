In der Neustadter Pfarrei Heilige Theresia von Ávila werden auch weiterhin bis vorerst 31. Januar keine öffentlichen Gottesdienste gefeiert. Das haben der Vorstand des Pfarreirates und Vertreter der Gemeindeausschüsse zusammen mit Dekan Michael Janson entschieden. Man greife damit bewusst die Verschärfung der staatlichen Regelungen auf, um den anhaltend hohen Zahlen von Infizierten und Verstorbenen entgegenzuwirken, erklärt der Dekan. Die beiden Priester der Pfarrei feiern die im Kirchenblatt veröffentlichten Gottesdienste ohne Gemeinde – eine Vorabendmesse und eine Messe am Sonntag.

Nach wie vor sind die Kirchen der Pfarrei tagsüber für das persönliche Gebet geöffnet, St. Josef in Winzingen und St. Bernhard in der Adolf-Kolping-Straße nur am Wochenende. In den Kirchen liegen ferner „Sonntagsgedanken“ aus. „Sie regen zum persönlichen Gebet an und sind auch auf der Homepage der Pfarrei zu finden“, so Janson. Die Hauptamtlichen stehen für telefonische Seelsorgegespräche zur Verfügung.