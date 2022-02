339 Neuinfektionen sind seit Dienstagmittag im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Bad Dürkheim dazugekommen. Nach Angaben der Kreisverwaltung waren es 235 weitere Fälle im Landkreis und 104 in der Stadt Neustadt. Davon betroffen sind auch wieder Schulen und Kindertagesstätten. In der Stadt Landau und dem Landkreis Südliche Weinstraße wurde 280 weitere Fälle registriert. Laut Kreisverwaltung gab es zudem zwei neue Todesfälle. Es handele sich um zwei hochbetagte Männer, einer aus der Stadt Landau, einer aus der Verbandsgemeinde Landau-Land, die an oder mit dem Virus gestorben seien.