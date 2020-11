Ein Schüler des Hannah-Arendt-Gymnasiums in Haßloch ist positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Das teilte das für den Landkreis Bad Dürkheim und Neustadt zuständige Gesundheitsamt am Freitag mit. Die Kontaktpersonen des Neuntklässlers werden ermittelt. Bei Fragen können sich Eltern an das Gesundheitsamt wenden: gesundheitsamt@kreis-bad-duerkheim.de.

Die Awo Pfalz führt ab kommenden Montag flächendeckend in allen Einrichtungen wöchentliche Schnelltests ein. Nach Angaben des Unternehmens könnten so schnellstmöglich Maßnahmen eingeleitet werden, um eine Ausbreitung des Virus einzudämmen beziehungsweise zu verhindern. Die wöchentlich insgesamt 8000 Tests würden von den Krankenkassen übernommen. Am Donnerstag waren drei Fälle im Awo-Seniorenheim in Lambrecht gemeldet worden. Betroffen sind eine Mitarbeiterin und zwei Bewohner.

52 neue Fälle in Städten und Kreisen

Im Kreis sind derweil am Donnerstag 19 Neuinfektionen gemeldet worden, in Neustadt acht. Somit stieg die Anzahl der Corona-Fälle bislang auf 780 im Kreis und 270 in der Stadt. Aktuell sind im Kreis 162 Menschen mit Covid-19 infiziert, in Neustadt 68.

Im Kreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau wurden insgesamt 25 weitere Fälle gezählt, jeweils einen Fall in Schulen in Landau und Bad Bergzabern sowie in einem Bad Bergzaberner Pflegeheim. Bislang wurden im Landkreis und der Stadt 686 Infektionen registriert.