Ab Juni wird das Unternehmen Bird mit einem E-Scooter-Mietangebot in Neustadt und den Weindörfern vertreten sein. Laut Verkehrsdezernent Bernhard Adams sollen in der Innenstadt 50 Tretroller mit Elektroantrieb stationiert werden. Einschließlich der Weindörfer werde Bird insgesamt 100 E-Scooter in Neustadt zum Mieten anbieten. Erster E-Scooter-Anbieter in Neustadt war vor einem Jahr die Firma Zeus.Nach einem guten halben Jahr teilte das Unternehmen dann mit, seine Roller wieder abzuziehen. Nach einer dreimonatigen Pause ist Zeus inzwischen aber erneut mit 50 Mietrollern in Neustadt vertreten. Die E-Scooter werden dabei an bestimmten Stationen platziert. Interessierte können sie dort ausleihen. Dafür muss eine App heruntergeladen werden, über die das Ausleihen abgewickelt wird und die Bezahlung erfolgt. Schon kurz nach dem Zeus-Start gab es Ärger, weil die Scooter nach einer Fahrt von den Nutzern einfach irgendwo abgestellt werden. Dadurch können andere Bürger behindert werden. Adams betonte im Bauausschuss am Donnerstagabend, dass auch Bird die von der Stadt aufgestellten Spielregeln für den Betrieb eines E-Scooter-Mietangebots einhalten müsse. Das Unternehmen wolle nach einem halben Jahr Bilanz ziehen. Adams sagte: „Das ist ein privatwirtschaftliches Angebot, von der Stadt gibt es hier keinerlei Zuschüsse.“