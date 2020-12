In der Stadt Neustadt und im Landkreis Bad Dürkheim sind seit Montag zwei Menschen an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Beide waren nach Angaben der Kreisverwaltung Bad Dürkheim über 70 Jahre alt. Einer der Verstorbenen lebte in einem Freinsheimer Seniorenheim. Bislang 46 Menschen aus dem Landkreis und elf aus Neustadt in Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Unterdessen kamen im Vergleich zum Vortag 19 neue Corona-Fälle im Landkreis hinzu, in Neustadt acht. Stand Dienstagmorgen werden im Marienhaus Klinikum Hetzelstift nach eigenen Angaben aktuell 14 Corona-positive Patienten behandelt, drei mehr als am Vortag. Ein Patient werde auf der Intensivstation beatmet.

Im Kreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau sind fünf weitere Infizierte gestorben. Damit steigt die Anzahl der Todesfälle auf 28. Seit Montag hat das Gesundheitsamt in Stadt und Kreis insgesamt 27 neue Corona-Fälle gezählt. Auch mehrere Einrichtungen, darunter das Pfalzklinikum in Klingenmünster, sind betroffen. Dort wurde ein Mitarbeiter positiv getestet.