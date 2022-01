Der Artikel über die Spende eines Haßlochers für die Operation der vierjährigen Flora von der Elfenbeinküste hat weitere Menschen aus der Region dazu bewegt, zu helfen. 650 Euro sind bereits zusammengekommen.

Erst am Straßenrand ausgesetzt, kurze Zeit später an einem Augenleiden erkrankt: Über das schwere Schicksal der vierjährigen Flora von der Elfenbeinküste haben wir Ende vergangenen Jahres berichtet. Ebenso wie von der großzügigen Spende des Haßlochers Wilhelm Rieger, der Floras Augen-Operation finanziert hat. Im Anschluss an den Artikel haben sich 13 weitere Spender gemeldet, die das Waisenhaus in Grand-Bassam, in dem Flora lebt, unterstützen möchten. 650 Euro sind bis heute zusammengekommen.

„Das ist relativ viel Geld für das Waisenhaus“, berichtet Rieger. Er koordiniert die Hilfsgelder und gibt sie an die Leiterin des privaten Kinderheims, Marie Randon, weiter. Da neben der Versorgung der 64 Waisen auch dringend notwendige Sanierungsmaßnahmen anstehen, freut sich Randon über jede Unterstützung.

Es melden sich immer noch Menschen

Diese kam unter anderem von einer 84-Jährigen aus Mußbach. „Sie kennt die schlechte gesundheitliche Versorgung von Kindern aus Afrika durch ihre Tätigkeit in der Kirche. Das hat sie zu bewegt, zu helfen“, berichtet Rieger. Auch ein Ehepaar aus St. Martin habe kurzerhand eine Überweisung auf den Weg gebracht. „Dankbarkeit, dass es uns hier so gut geht“, sei die Begründung eines weiteren RHEINPFALZ-Lesers für seine Spende gewesen. Ein Fahrradhändler aus Haßloch möchte das Waisenhaus zudem fortan dauerhaft – je nach Bedarf – unterstützen.

„Es melden sich immer noch Menschen, die helfen möchten“, so Rieger. Er freut weiterhin über eine Kontaktaufnahme unter 06324 5094 oder w.rieger@freenet.de. Eine Spendenquittung kann ausgestellt werden.