Der Rechtsstreit zwischen der Stadt Neustadt und der Gerst Recycling GmbH in Sachen Abfallwirtschaftszentrum könnte in eine weitere Runde gehen. Zumindest um die Frist zu wahren, hat das Unternehmen sich an den Bundesgerichtshof gewandt.

Nach wie vor geht es um die Räumungsklage der Stadt, mit der sie erreichen will, dass Gerst das von der Stadt gepachtete Gelände des Abfallwirtschaftszentrums in der Branchweilerhofstraße verlässt.