Eine über 70 Jahre alte Frau ist der jüngste Neustadter Sterbefall im Zusammenhang mit Corona. Darüber hat am Mittwoch die Kreisverwaltung Bad Dürkheim informiert. Seit Dienstagmittag wurden außerdem acht Neuinfektionen in Neustadt gezählt und 23 im Kreis. Im Landkreis Südliche Weinstraße und in der Stadt Landau sind binnen 24 Stunden 48 weitere Corona-Fälle hinzugekommen. Seit Dienstag ist das Neustadter Impfzentrum im Telekom-Hochhaus einsatzbereit. Am Sonntag war ein Testbetrieb. Wie dieser ablief, dazu hat die RHEINPFALZ auch ein Video gedreht. Zu finden ist es beispielsweise auf Youtube.