In Duttweiler soll es bald weitere Haltepunkte des Neustadter Fahrdienstanbieters Mobility on Demand (MoD) geben. In der Sitzung des Ortsbeirats haben sich Kommunalpolitiker aus dem Weindorf am Dienstagabend mit MoD beraten. Bisher kann der Fahrdienst an einer Haltestelle genutzt werden. Da die ersten Erfahrungen positiv gewesen seien, möchten Ortsvorsteher Kay Lützel und die Mitglieder des Ortsbeirats das Angebot ausweiten. Aus dem Gremium seien nun insgesamt acht Standorte für MoD-Haltepunkte in Duttweiler genannt worden. Lützel ist zuversichtlich: „Ich wäre super zufrieden, wenn das so funktioniert.“ Denn der Ort werde damit engmaschig versorgt.

Für den Ortsvorsteher ist das MoD-Angebot ein wichtiger Baustein in der Anbindung des Weindorfs – gerade in der aktuellen Zeit mit den sehr teuren Benzinpreisen. Daher ist Lützel auch froh über die Verlängerung des Ruftaxi-Angebots und die damit verbundene Ausweitung der Fahrten in den späten Abendstunden sowie nachts. Außerdem soll der Bus ab November künftig alle halbe Stunde in Duttweiler halten. „Das passt doch. Was wollen wir noch mehr in Sachen öffentlicher Nahverkehr“, sagt Lützel. Die Bürger im 1000 Einwohner zählenden Ort könnten seiner Meinung nach immer öfter das Auto einfach stehen lassen: „Wir haben künftig einen prima Bustakt, und außerhalb der Buszeiten können wir das Ruftaxi-Angebot nutzen oder auf Fahrten mit MoD zurückgreifen.“