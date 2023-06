In zwei weiteren Neustadter Straßen sollen Halteverbote der Kehrmaschine des städtischen Bauhofs freie Fahrt ermöglichen. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, sind das die Friedrich-Ebert-Straße sowie die Hindenburgstraße. In ihnen besteht ab Dienstag, 6. Juni, immer dienstags und donnerstags von 7 bis 8 Uhr ein wechselseitiges Halteverbot, also pro Tag jeweils eine Seite, damit auf der gegenüberliegenden noch geparkt werden kann.

Die Testphase für solche Halteverbote, um der Straßenreinigung zum Erfolg zu verhelfen, läuft aufgrund eines CDU-Antrags, dem der Stadtrat zugestimmt hatte. Begonnen wurde mit Straßen im Afrikaviertel, dann folgten Hutten- und Pulverturmstraße im Schöntal. Dort gilt beispielsweise eine späteres Halteverbot, weil vor allem Anwohner parken. In der Friedrich-Ebert-Straße hingegen soll die Kehrmaschine schon durch sein, bevor die Pendler kommen. In der Hindenburg-Straße sieht es ähnlich aus, hinzu kommt, dass dort das stark frequentierte Bürgerbüro seinen Sitz hat.

Ebenfalls für die Testphase vorgesehen sind Schlachthofstraße und Waldstraße, die noch folgen werden.