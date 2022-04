Nahezu ununterbrochen war die Neustadter Feuerwehr bis Samstagnachmittag im Einsatz, um vor allem umgestürzte Bäume und abgebrochene Äste aus dem Weg zu räumen, oft unterstützt vom städtischen Bauhof. In einem Fall aber ging es um einen Fahrstuhl samt Passagier.

Samstagmorgen am Forsthaus Benjental bei Gimmeldingen: Die Feuerwehr rückt an, weil zwei Bäume auf dem Dach des Gebäudes liegen sollen. Schon bei der Anfahrt müssen laut Medienteam mehrere kleine Bäume beseitigt werden. Der städtische Bauhof hilft dabei, die Zufahrt in Richtung Benjental abzusperren. Nicht alle Bäume kann die Feuerwehr abräumen: Um so wenig Schaden wie möglich am Forsthaus zu riskieren, soll ein Baum, der vom Hang über den Forstweg auf das Dach gefallen ist, später vom Forstamt mittels eines Greifers beseitigt werden.

Im Lauf des Samstags werden in der Berliner Straße, auf dem Waldparkplatz der Klausenkapelle in Königsbach sowie in der Straße im Biengarten in Königsbach Bäume beziehungsweise Äste, die unter der Schneelast gelitten hatten, beseitigt. In der Siedlerstraße Richtung Naturfreundehaus versperren drei Bäume den Weg, eine Kettensäge und eine Fachfirma helfen. In der Julius-Wilde-Straße im Afrikaviertel wird eine Gefahrenstelle abgesichert, weil ein Zaun, der wiederum einen Abhang sichern sollte, umgestürzt ist.

Darüber hinaus kümmern sich die Wehrleute um einen Fahrstuhl, der am Samstagmorgen im Untergeschoss eines Gebäudes in der Landauer Straße stecken geblieben ist. Die Tür kann geöffnet und die eingeschlossene Person befreit werden. Tragehilfe leisten Feuerwehrleute bei einem Alarm in der Straße Im Ordenswald in Mußbach: Ein Patient kann von seinen Angehörigen nicht mehr allein vom Boden aufgehoben werden.