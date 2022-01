Komplett ausgebucht waren am Sonntag die Booster-Impftermine auf der Hohen Loog: 120 Auffrischimpfungen gegen das Coronavirus waren bei der gemeinsamen Aktion des Pfälzerwald-Vereins (PWV) Hambach und des Ärztenetzes Neustadt zu vergeben gewesen. Die meisten Teilnehmer kamen aus der Vorderpfalz, etliche aber auch aus Karlsruhe, Mannheim, Trier und zwei sogar aus Osnabrück und Berlin. Am Samstag und Sonntag, 8. und 9. Januar, bieten PWV und Ärztenetz auf der Hohe Loog erneut zwei Booster-Impftage mit insgesamt 240 Terminen an. Geimpft wird in einem separaten Gebäude neben dem Hohe-Loog-Haus. Eine Anmeldung über das Internet ist zwingend erforderlich: www.pwv-hambach.de.