Ab Mittwoch, 19. April, laufen Reparaturarbeiten der Stadtwerke im Bereich der Kreuzung Maximilianstraße/ Friedrichstraße. Die Maßnahme könne nicht aufgeschoben werden, weil es um Schadensstellen der Hauptversorgungsleitungen gehe, wie die Werke mitteilen. Spätestens am 3. Mai sollen die Schäden behoben sein. Damit so kurz wie möglich gesperrt sei, werde tagsüber sowie nachts und an den Wochenenden gearbeitet, heißt es weiter. Der Verkehr wird demnach einspurig durch Signalanlagen über den südlichen Parkplatz Strohmarkt an der Baustelle vorbeigeführt werden. In den Stoßzeiten soll Verkehrssicherungspersonal für den Verkehrsfluss sorgen, um den Rückstau so gering wie möglich zu halten. Die Zufahrt für Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte ist laut Stadtwerken stets gewährleistet. Die Behinderungen bei Ein– und Ausfahrten sowie die Lärmbelästigung würden auf ein Minimum beschränkt.