Beim Schulungszentrum der Berufsgenossenschaft RCI in Maikammer soll einer weitere barrierefreie Bushaltestelle errichtet werden. Diese werde auf der Nordseite der Kreisstraße K32 angeordnet, teilt Ortsbürgermeister Karl Schäfer (CDU) mit. Für Planung und Bau sei die Ortsgemeinde Maikammer zuständig, die sich mit dem Kreis Südliche Weinstraße als Straßenbaulastträger abstimme. Darauf habe er sich mit Landrat Dietmar Seefeldt verständigt, heißt es weiter in der Pressemitteilung. Während auf der Südseite der K32 bereits eine Bushaltestelle eingerichtet sei, werde derzeit das Haus Maikammer über eine Haltestelle in der Mühlstraße angebunden. Diese sei jedoch abgelegen, Teilnehmer von Schulungen müssten die K 32 queren. Mit der neuen Haltestelle werde das Schulungszentrum direkt angebunden. Den Planungsauftrag werde der Ortsgemeinderat voraussichtlich in einer der nächsten Sitzungen erteilen, so Schäfer.