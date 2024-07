Kurz vor der aktuellen Großbaustelle in der Fröbelstraße in der Neustadter Innenstadt hat die Stadt den Gehwegabschnitt und einen Teil der Straße kurz nach der Kreuzung Haupt-/Fröbelstraße gesperrt (gegenüber vom Müller-Drogeriemarkt). Die Sperrung ist nicht Teil der in der Straße laufenden Sanierungsarbeiten, betont die Stadt. Allerdings habe ein Statiker bei der routinemäßigen Beweissicherung am Gebäude Hauptstraße 45a Setzungen und Risse festgestellt. Da unklar sei, ob an dem ohnehin leerstehenden Haus Einsturzgefahr besteht, habe die Stadt eine Teilsperrung des Bereichs verfügt, damit für Menschen keine Gefahr besteht. Große Auswirkungen habe dies aber nicht, betont Christian Littek, Fachbereichsleiter Verwaltungsleitung, denn die Straße sei wegen der Bauarbeiten ohnehin für den Durchgangsverkehr gesperrt. Bei „Leder Horn“ werde eine provisorische Ladezone eingerichtet, da auch der Anliegerverkehr aus dem Bereich rausgehalten werden soll. Fußgänger können die Fröbelstraße aber weiterhin auf der Seite vom Müller-Markt passieren und erreichen so auch die dortigen Praxen und Geschäfte. Laut Littek haben bereits Gespräche mit dem Eigentümer des Gebäudes stattgefunden. Er werde in den nächsten Tagen über Sicherungsmaßnahmen entscheiden. Danach könne die Sperrung auch wieder reduziert werden, so Littek. Alle Anwohner wurden von der Stadt bereits informiert.