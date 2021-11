Seit Donnerstag wurden dem Gesundheitsamt des Landkreises Bad Dürkheim 77 weitere Corona-Fälle gemeldet, davon 59 im Kreisgebiet und 18 in der Stadt Neustadt. An Einrichtungen neu betroffen ist unter anderem die Kita Sonnenblume in Bad Dürkheim, wie die Kreisverwaltung mitteilt. Seit Ausbruch des Coronavirus sind nach aktuellem Stand 8511 Personen positiv getestet worden: 5915 im Landkreis Bad Dürkheim (548 noch aktiv) und 2596 in Neustadt (218 noch aktiv).