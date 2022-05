Ortsgruppe Hambach des Pfälzerwald-Vereins startet am Sonntag ein abwechslungsreiches Sonderprogramm. Wer teilnehmen will, muss sich anmelden.

Nach einer coronabedingten zweijährigen Zwangspause startet der Pfälzerwald-Verein (PWV) Hambach wieder sein Sonderprogramm „Weite Loog“. Diesmal geht es um viel Musik und ungewöhnliche Wanderungen, bei denen die Teilnehmer mal schweigend, mal singend unterwegs sein werden.

Den Auftakt macht am Sonntag, 22. Mai, der „Große Loog-Loop-Wandertag“. Die erst im vergangenen Jahr eingeweihten „Loog Loops“ gehören bereits zu den beliebtesten Wanderstrecken Neustadts. Die drei zwischen sechs und sieben Kilometer langen Rundwege drehen sich wie ein Looping rund um die Hohe Loog. Beim „Loog-Loop-Wandertag“ führen Vorstandsmitglieder des PWV Hambach zwei Touren auf diesen ungewöhnlichen und erlebnisreichen Routen. Zur Stärkung gibt es dann im Hohe-Loog-Haus einen Eintopf. Start ist am Parkplatz Hahnenschritt und am Parkplatz Nollen jeweils um 11 Uhr. Eine Anmeldung ist erforderlich: E-Mail an weiteloog@pwv-hambach.de.

Morgengruß viermal im Jahr

Den „Feierowend-Rock“ auf der Hohen Loog gibt es wieder am Freitag, 1. Juli. Ab 19 Uhr spielt „Miri in The Green“. Musik für eine buntere Welt hat sich die Südpfälzer Combo um Sängerin Miriam Kühnel auf die Fahne geschrieben, und so präsentieren die sechs Bandmitglieder eigenes und fremdes Material, alles was Spaß macht, eine Palette mit Country und Rock, Chanson und Folk, Soul und Jazz.

Bei dem „Hambacher Morgengruß“ erwartet die Teilnehmer ein ungewöhnliches Wandererlebnis: Los geht es nämlich schon um 7 Uhr, schweigend wird zum Diedesfelder Wetterkreuz gelaufen. Dort ist nicht nur der Ausblick zu genießen, die Morgenstimmung wird zudem genutzt, um unter Anleitung der Eutoniepädagogin Birgit Hagen eine halbe Stunde Dehnungs-, Atmungs- und Balanceübungen aus der Eutonie und dem Yoga zu praktizieren. Zum Abschluss beim Frühstück darf natürlich geplaudert werden.

Der „Hambacher Morgengruß“ ist als Vier-Jahreszeiten-Erlebnis konzipiert. Die Sommertour ist am Sonntag, 7. August, die Folgetermine sind 16. Oktober 2022, 29. Januar und 23. April 2023. Anmeldung erforderlich per E-Mail an info@eutonie-hagen.de.

Premiere für Eber-Huber

Zum Abschluss des Weite-Loog-Programms gibt es am 8. Oktober eine Songwanderung mit Ede Eber-Huber. 111 Folk- und Rocksongs zum Mitsingen hat er im Rucksack, seit 25 Jahren prägt er die Neustadter Musikszene – mal mit Band, mal solo. Die Songwanderung ist aber auch für ihn eine Premiere: Gewandert wird von Hambach aus am Haardtrand entlang. An mehreren Stationen zwischendurch ist dann genügend Zeit für kleine Wunschkonzerte.

Außer der „Weite Loog“-Reihe veranstaltet der PWV Hambach auch dieses Jahr wieder ein Waldfest am 20./21. August: Am Samstag spielt ab 19 Uhr die Band „Heartbreak Motel“ ihre „Elvis-Show“. Am Sonntag steht ab 12.30 Uhr ein Kinderprogramm auf dem Programm, außerdem musiziert die Kolpingkapelle Hambach.

Info

Im Internet unter www.pwv-hambach.de. Ein mehrseitiger Flyer zur „Weite Loog“-Reihe liegt außerdem auf dem Hohe-Loog-Haus aus.