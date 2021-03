(Aktualisiert: 16.30 Uhr) Knapp 50 Autos hat die Polizei am Sonntagnachmittag bei einer angemeldeten Autokorso-Demonstration in und um Neustadt gezählt. Die Demonstration war unter folgendem Titel bei der Neustadter Stadtverwaltung angemeldet worden: „Wir bestehen auf Artikel 1 bis 20 GG. Wir fordern die sofortige Aufhebung der Coronamaßnahmen zur Beschränkung der Artikel 1 – 20 GG. Wir fordern die sofortige Aufhebung der Reisebeschränkung, insbesondere für die arbeitende Bevölkerung, welche am Wochenende ihre Freizeit nutzen möchte, um zu Ausflugszielen in der freien Natur und in den Weinbergen zu gelangen.“ 180 Fahrzeuge wären erlaubt gewesen.

Verkehr nur geringfügig beeinträchtigt

Laut dem stellvertretenden Neustadter Polizeiinspektionsleiter Helmut Landwich kam es wegen der Demonstration durch Mußbach, Gimmeldingen, Königsbach, Haardt sowie durch das nördliche Neustadt nur geringfügig zu Verkehrsbehinderungen. Alle Teilnehmer hätten sich an die Corona-Auflagen gehalten, die der Veranstalter Michael Malter aus Kaiserslautern vor dem Start bekanntgegeben habe.

Wie Malter auf Anfrage mitteilt, habe er 180 Autos angemeldet, um eventuelle Probleme vorab auszuschließen, da bei dem ebenfalls von ihm organisierten Autokorso in Kaiserslautern vergangenes Wochenende mehr Menschen teilgenommen hatten als geplant. Für Neustadt hatte er mit etwa 100 Teilnehmern gerechnet. Obwohl es weniger waren, sei er zufrieden. Als Grund für den Autokorso gab er an, dass ihm und allen anderen, die nicht in Neustadt wohnen, die „Einreise“ nach Gimmeldingen verwehrt werde. Das verstoße gegen das Grundrecht.