Von Freitag, 5., bis Montag, 8. Juli, feiert Kirrweiler den „Weinzehnt“ . Dass das Weinfest diesen Namen trägt, hat einen historischen Hintergrund.

Der Name des Kirrweilerer Weinfests erinnert an Feudalzeiten, als Kirrweiler Oberamt und Sommerresidenz der Speyerer Fürstbischöfe war. Als eine Art Steuer musste damals jeder „Zehnte“ des Verdiensts an die kirchlichen Landesherrn abgegeben werden. Der Weinzehnt war eine Naturalabgabe auf die Weinernte im bischöflichen Weinberg in der Kirrweilerer Gemarkung „In den Flegeläckern“.

Diese Tradition wurde 2011 wieder aufgegriffen. Und so wird an diesem Freitag um 15 Uhr zum 14. Mal eine Delegation aus Kirrweiler den fürstbischöflichen Weinzehnt nach Speyer bringen – und zwar historisch korrekt in einer von Pferden gezogenen Kutsche. Bischof Karl-Heinz Wiesemann und Weihbischof Otto Georgens nahmen die Weinfuhre vor dem Dom persönlich in Empfang.

Offiziell eröffnet wird der Kirrweilerer Weinzehnt am Freitag um 19 Uhr der Kirrweiler Weinprinzessin Sina I. und Ortsbürgermeister Rolf Metzger. Schon am Donnerstag um 19 Uhr ist Auftakt des Programms mit einer Kunstausstellung im Edelhof. Bilder von Monika Bozem und Joachim Sammet können im Foyer besichtigt werden. Am Eröffnungsabend spielt Burkard Maria Weber am E-Cello. Die Vernissage wird von SWR-Moderatorin Kerstin Bachtler und Schauspieler Bodo Redner moderiert. Zu sehen ist die Ausstellung von Freitag bis Sonntag jeweils von 16 bis 20 Uhr.

Am Freitagabend ist bei den Weed Watchers, der Landjugend und der Pfälzer Schorlecrew Weinfeststimmung mit Live-Musik angesagt. Viel Musik für jeden Geschmack mit diversen Bands und DJs steht an jedem Abend in den Ausschankstellen auf dem Programm.

Für Kinder gibt es am Sonntag Programm: Ab 13 Uhr ist ein Kinderbastelstand auf dem Kirchenvorplatz, um 17.30 Uhr tritt dort „Magic Chris“ mit seiner Kinderzaubershow auf. Am Montag klingt der „Weinzehnt“ allmählich aus.