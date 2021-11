DLG-Bundesweinprämierung, Austrian Wine Challenge (AWC) Vienna und Vinum Weinguide: Winzer aus Hambach und Mußbach haben bei renommierten Weinwettbewerben überzeugt.

Die Hambacher Schloss Kellerei eG hat bei der Bundesweinprämierung der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft 14 Mal Gold, drei Mal Silber und neun Mal Bronze gewonnen. Nach eigenen Angaben rückte die Kellerei unter den Top-100-Betrieben Deutschlands damit um fünf Plätze auf Platz 48 vor. Beim AWC-Weinwettbewerb in Wien gewann das Unternehmen Gold für den 2020er Weißburgunder Classic.

Nachdem die Weinbiet Manufaktur in Mußbach bereits im vergangenen Jahr mit einem halben Stern den Einstieg in den Vinum Weinguide geschafft hat, vermeldet der geschäftsführende Gesellschafter Bastian Klohr jetzt den Aufstieg: In der Neuauflage für 2022 bewerteten die Tester die Mußbacher Genossenschaft mit zwei Sternen als interessanten Betrieb mit sauberen Weinen auf hohem Niveau.