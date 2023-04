Nach der Pandemie-Zwangspause sind in Forst die Vorbereitungen für die Veranstaltung „Lagenkostbar“ angelaufen. Am Wochenende 6./7. Mai steht die Verkostung von edlen Forster Gewächsen im Mittelpunkt. Zudem sind wieder Lagenwanderungen geplant.

Nur die Veranstaltung „Lagenkostbar goes Kerwe“ hatte die dreijährige Zwangspause im August 2022 unterbrochen. Unter dem Motto „Schmecken Sie die Feinheiten der unterschiedlichen Forster Weinlagen an unserer Lagenkostbar“ werden der Samstag und Sonntag, 6./7. Mai, im Zeichen einer Weinverkostung im Keller des Gutshofs Murjahn mitten in Forst sowie einer Lagenwanderung durch die Forster Spitzenlagen stehen. Die Forster Winzerinnen und Winzer – neun Betriebe sowie der Winzerverein– wollen über 80 Weine, Raritäten und Sekte verschiedener Jahrgänge darbieten. Die Weinverkostung ist für Samstag, 6. Mai, 11 bis 19 Uhr, vorgesehen. Flankierend sind Gaumenfreuden à la carte im Gutshof Murjahn geplant.

Sonntags dann werden um 13, 14 und 16 Uhr Lagenwanderungen mit einer Länge von jeweils anderthalb Stunden angeboten. Hierfür werden fünf Euro pro Person fällig.

Reservierung

Die Tageskarten für die Weinverkostung kosten je 30 Euro inklusive Verkostungsglas und können vorab reserviert werden unter der E-Mail-Adresse kontakt@weingut-eugen-mueller.de oder Telefon 06326 330.