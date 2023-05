Nach drei Jahren Pause steht am Wochenende wieder die „Lagenkostbar“ an. Sie hatte einst das Motto: „Riesling und mehr …“, bietet jetzt aber mehr Gaumenfreuden. Es ist auch die Rückkehr zum Premierenort.

Hinter dem Motto „Lagenkostbar“ verbirgt sich die Gemeinschaft Forster Winzer. Sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, während der zweitägigen Veranstaltung Forster Weine vorzustellen. Und diese kehrt an den Ort zurück, wo 1997 der bekannte Weinkritiker Stuart Pigott mit den Forster Winzern seine Premiere feierte.

Zwischenzeitlich sind 26 Jahre vergangen, seit im Keller des Gutshof Murjahn die ersten Tropfen Riesling aus den bekannten Forster Lagen ausgeschenkt wurden. Mit dem Schulterschluss suchten die Forster Winzer damals einen Weg, um den heimischen Riesling noch bekannter zu machen. So fand stets zum Auftakt eine Verkostung mit prominenten Persönlichkeiten wie Deutschlands erstem Master of Wine, Jürgen von der Mark, aber auch mit den Wetterfröschen des ZDF statt. Von diesem Konzept ist man längst abgekommen, die „Lagenkostbar“ wechselte in die Weinberge oberhalb der Gemeinde.

Nach Lagen und Themen geordnet

Jetzt kehrt die Weinveranstaltung an den Ursprung zurück. Mitten in Forst bietet wieder der Keller des Gutshofs Murjahn die Kulisse für die Probe von mehr als 80 Weinen, Raritäten und Sekten, die nach Lagen und Themen geordnet sind. So besteht die Möglichkeit, die Forster Spitzengewächse verschiedener Winzer nebeneinander zu verkosten. Dazu gibt es im Begleitprogramm wieder Lagenwanderungen durch die Forster Spitzenlagen.

Die Verkostung ist am Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 19 Uhr. Die Lagenwanderungen finden jeweils um 13, 14 und 16 Uhr statt. Neben der Weinverkostung gibt es ein Angebot verschiedener Speisen der Familie Grünwedel im malerischen Gutshof. Diese leitete einst in Forst das Restaurant „Zum kleinen Prinz“. Tageskarten zum Preis von 30 Euro inklusive Verkostungsglas gibt es vor Ort.