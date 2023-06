Die „Stiftung zur Förderung der pfälzischen Geschichtsforschung“ teilt zu den Vorwürfen gegen ihren Gründer Karl Richard Weintz wegen dessen Rolle in der Zeit des Nationalsozialismus mit, dass sich der Vorstand zu einer Maßnahmenplanung entschlossen habe, „die ebenso rückhaltlos wie angemessen den erhobenen Vorwürfen nachgehen und diese aufarbeiten wird“. Im Stadtrat am Donnerstagabend hat Oberbürgermeister Marc Weigel auf Anfrage der Grünen erklärt, dass es keine städtische Ehrung für Weintz gebe und auch die Gedenktafel an seinem Elternhaus in der Sauterstraße nicht von der Stadt sei. Er sehe die Stadt aktuell nicht in der Pflicht, das Thema aufzuarbeiten. Das könnte aber eine Aufgabe der Gedenkstätte sein, so Weigel. Kurt Werner, Grünen-Stadtratsmitglied und Vorsitzender des Vereins Gedenkstätte für NS-Opfer, nahm diesen Ball auf und kündigte an, dass sein Förderverein sich um eine Veranstaltung und eine inhaltliche Aufarbeitung zum Thema kümmern werde.