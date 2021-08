Fünf Jahre ist es her, dass drei Freunde mit dem Neustadter Projekt Weintrio an den Start gegangen sind. Da sie beruflich zeitlich zu sehr eingespannt sind, können sie es nicht mehr vorantreiben. Sie verabschieden sich mit einer Benefizaktion.

Als das Weintrio vor fünf Jahren aus der Taufe gehoben wurde, einte die drei Freunde Steffen Burnickel, Florian Hoffmann und Philipp Zimmermann die Faszination am Thema Wein. Burnickel und Hoffmann studierten am Neustadter Weincampus, Philipp Zimmermann arbeitete damals schon als Internist am Marienkrankenhaus in Ludwigshafen. Ihr gemeinsamer Wunsch war es, ein eigenes Produkt auf die Beine zu stellen: für Burnickel und Hoffmann einen Wein außerhalb der Vorgaben ihrer Lehrbetriebe und für Zimmermann einen Wein, an dem er selbst mitgearbeitet hat und „den man nicht im Laden kaufen kann“.

Los ging alles mit einem 100 Ar großen Weinberg in der Lage Deidesheimer Herrgottsacker, später kauften sie Trauben aus dem elterlichen Weingut von Burnickel in Niederkirchen zu. Im Schnitt produzierten sie rund 1000 Flaschen pro Jahr, mit Engagement und Leidenschaft.

Was hat es mit dem Weinpaket auf sich?

„Die Arbeit ist für uns alle zu viel geworden“, sagen die drei Freunde. Zu groß sei der Aufwand mittlerweile geworden, zu sehr seien sie mittlerweile ins Berufsleben eingebunden. „Aber ganz sang- und klanglos wollten wir das Weintrio nicht aufgeben.“ Und so sei die Idee für eine Benefizaktion entstanden, mit der sie sich von ihrem Herzensprojekt verabschieden möchten.

Das Weintrio verkauft Weinpakete, um den Neubau einer Palliativ- und Kinderstation am St. Marienkrankenhaus in Ludwigshafen zu unterstützen. In dem Weinpaket enthalten sind vier Flaschen vom „Dreizeiler“, ein trockener Riesling, und zwei im Barriquefass ausgebaute trockene Weißburgunder. Die Kosten für die edlen Tropfen betragen 60 Euro, die Hälfte des Preises wird für den guten Zweck gespendet.

Was in Erinnerung bleiben wird

Für den Mediziner Zimmermann war das Projekt vor allem ein intensiver Einblick in die Weinproduktion: „Vor allem auch der Vertrieb bei Events wie der Mannheimer Nacht der Genüsse oder der Rollenden Weinprobe haben interessante Begegnungen und einen Austausch ermöglicht, den man nicht so einfach bekommt.“ Nicht so romantisch seien für ihn die Bereiche drumherum gewesen: Marketing, Buchhaltung, Steuer, Logistik, Kommunikation seien auf Dauer so zeitintensiv geworden, dass das Ganze mit seiner eigentlichen Arbeit nur noch schwer vereinbar gewesen sei.

Für Burnickel standen die vergangenen fünf Jahre vor allem das gegenseitige Lernen voneinander im Vordergrund: „Durch die Kanäle, die jeder von uns mitgebracht hat, haben wir eine große Reichweite für den Wein erzielt.“ Für ihn gehe es nun primär darum, den elterlichen Betrieb, den er im vergangenen Jahr übernommen hat, weiter nach vorne zu bringen. Nachdem er den Betrieb auf Bio umgestellt hat, möchte er seine Philosophie der naturbelassenen Weine weiter verfolgen. Dabei wird er von seinen Eltern tatkräftig unterstützt.

Benefizaktion zum Abschied

Hoffmann sagt: „Ich bin froh über die Erfahrungen, die wir im Trio machen konnten.“ Viele Begegnungen bei Weinevents hätten ihm Bestätigung für das Engagement gegeben. Im Nachhinein sei ihm aber klar geworden, dass der Aufwand drumherum zur Weinherstellung nicht unterschätzt werden sollte. „Auch bei unserer kleinen Produktionsmenge ist der Aufwand für Flaschenausstattung und Vertrieb enorm. Gerade bei Kleinstmengen die Füllung zu organisieren oder Flaschen zu beschaffen, erwies sich als recht schwierig“, erinnert sich Hoffmann an eine „spannende und interessante Erfahrung“ während des Studiums. Jetzt aber warteten andere spannende Projekt auf ihn – in seinem Job als Außenbetriebsleiter im Weingut Christmann in Gimmeldingen.

„Wir hoffen, dass wir zum Abschied noch einen Batzen Geld für die gute Sache zusammenbekommen“, sagen die drei Freunde.

Info