„Zum Wohl die Pfalz“ heißt es vom 5. bis 7. Juli bei den Neustadter Weintagen in Wernigerode. Bereits zum 33. Mal feiern die Besucher in Sachsen-Anhalt dieses beliebte Weinfest auf dem historischen Marktplatz.

Wernigerodes Dezernent Bürgerservice, Rüdiger Dorff, eröffnet gemeinsam mit Neustadts Bürgermeister Stefan Ulrich und Weinprinzessin Leonie I. aus Geinsheim am Freitag um 17 Uhr das Fest. Der Höhepunkt wird dabei der „Küferschlag“ der Winzer am großen Weinfass sein. In diesem Jahr organisiert erstmals Norbert Schied als Nachfolger von Armin Haffa das Weinfest von Neustadter Seite aus.

Mit dem traditionellen Zunft- und Handwerkstanz der Fassbinder werden die Neustadter Weintage offiziell eröffnet. Nach dem Freiwein-Ausschank steigt die Winzerfete mit der Band „Happiness“. Die Hambacher Schloss Kellerei eG, die Weingüter Erich Ferckel, Hammer-Sommer, Hellmer, Müller-Kern, Schäfer und das Wein- und Sektgut Werner Winkelmann präsentieren ihre Produkte.

Weinverkostung mit Leonie

Ein kulturelles Programm rundet das dreitägige Fest ab. Am Samstagnachmittag tritt der Männergesangverein Hasserode auf, während am Abend erneut die Band „Happiness“ für gute Stimmung sorgt. Auch das Weinrätsel steht erneut auf dem Programm, bei dem tolle Preise winken. Die glücklichen Gewinner werden am Samstag um 17.30 Uhr gezogen. Die Teilnahmescheine sind an allen Weinausschankstellen erhältlich.

Erstmals in diesem Jahr finden am Samstag um 16 und 18 Uhr zwei Weinverkostungen in der Remise (Marktstraße 1) statt. Diese werden von Leonie I. begleitet. Am Sonntagvormittag lädt die Blaskapelle Hassefelder Jäger von 1924 zu einem musikalischen Frühschoppen ein.