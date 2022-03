Die Traditionsweinstube „Herberge“ wird Ende 2022 verkauft. Die RHEINPFALZ hatte Leserinnen und Leser aufgefordert, ihre Geschichten aus der „Herberge“ zu erzählen. Drei davon sind bereits erschienen. Leser Hermann Pütter fügt gleich mehrere Erlebnisse hinzu.

„Ursprünglich habe ich mich gescheut, angesichts der politischen Lage schöne Erlebnisse aus der Herberge zu schildern“, schreibt Hermann Pütter an die Redaktion. Die ersten drei Geschichten hätten ihn jedoch umgestimmt. „Als alter Mensch, der mit Freunden aus nah und fern, sogar aus Australien und Chile, gern in die Herberge gegangen ist, warum sollte ich nicht mit Dankbarkeit und etwas Wehmut aus dieser vergangenen Zeit berichten? Und hat nicht diese Weinstube ihren geheimnisvollen Reiz bis heute bewahrt?“, fragt er.

Pütters erste Geschichte trug sich vor gut 40 Jahren zu. „Ich saß mit einem Freund in der Herberge, er hatte gerade den Spätdienst in seiner Praxis um die Ecke beendet“, erinnert er sich. Die beiden Freunde seien mit einer älteren Dame ins Gespräch gekommen, draußen habe ein heftiges Gewitter begonnen. „Die Frau beschloss deshalb, den Heimweg ein Weilchen zu verschieben, und bestellte ein weiteres Viertel“, erzählt der Neustadter. Bis das Unwetter in einen ruhigen Landregen übergegangen war, hatten sich die drei gegenseitig ihre Lebensphilosophien vorgestellt, so Pütter. „Das gehört zur DNA dieser Weinstube. Eigentlich merkwürdig, denn die Akustik versteht es, die Stimmen von allen Tischen zu einer Harmonie zu vereinen, die Einzelgespräche fast unmöglich machen. Aber ob Sankt Urban oder der Gott Bacchus das Wunder bewirkt, irgendwie versteht man sich trotzdem.“ Plötzlich sei eine klatschnasse Jugendliche hereingestürzt, an den Tisch gekommen, und habe gerufen: „Oma kumm häm, die Bääm sinn umgefalle!“

Der Wein und die Wahrheit

Eine weitere Erinnerung Pütters beginnt nach einem Volkshochschulkurs, nach dem er und ein Freund noch in die „Herberge“ gingen. „Obwohl es schien, als seien alle Tische gut besetzt, fanden auch wir noch Platz – eines der weiteren dionysischen Mysterien der Herberge.“ Der Zufall wollte es, dass am Stammtisch einige Herrschaften saßen, die jeweils einen der beiden Freunde kannten. „So dauerte es nicht lange, dass sich von diesen Persönlichkeiten jede für ein Weilchen zu uns setzte und uns ihre Aufwartung machte – auch dafür rückte man noch ein Stück zusammen. Im Laufe des Abends gelang es uns so, dem Promillepegel des Stammtisches nahe zu kommen. Seither beschäftigt mich der Gedanke, wie denn die Wahrheit in den Wein gelangt. Denn dass im Weine die Wahrheit beheimatet ist, das ist Fakt.“

Gegen „verkorksten Weingeschmack“ ist Hermann Pütter nach eigener Aussage immun. Einmal hatte er ein Weinglas bereits zur Hälfte geleert, als seine Frau probierte und den korkigen Geschmack feststellte, der Pütter entgangen war. Auch seine mitgekommenen Freunde bestätigten das „Korkbanausentum“, wie Pütter es nennt. „Ich musste allerhand Spott ertragen.“ Selbstverständlich habe er dann ein frisches Viertel aus einer neu geöffneten Flasche bekommen. „Mir war das peinlich: Erst das Glas zu mehr als der Hälfte leeren und dann reklamieren. Der seinerzeit amtierende Wirt aber hatte Mitleid mit mir, setzte sich kurz zu uns, bekundete Verständnis für einen Gast wie mich und brachte noch einen Korb mit frischem Brot.“

Kurzzeitiges Hausverbot

Nicht immer sei die Einkehr in die „Herberge“ gut ausgegangen: „Vor langer Zeit saßen meine Frau und ich mit einem befreundeten Paar in der Herberge. Unser Freund neigt zuweilen zu einer gewissen Despektierlichkeit, die im Ruhrpott gut ankommt, dem Pfälzer Wirt aber übel aufstieß. Was auch immer seinen Groll bewirkte - wir erhielten Lokalverbot. Die Fügung der Hausgötter brachte es zuwege, dass dieses Verbot nicht lange hielt.“ Die beiden Ehepaare hätten das Ganze mit Humor genommen und einer Nachfahrin von Herbergswirtin Tina Krieg davon berichtet: „Dieser guten Freundin gelang es rasch, den Wirt umzustimmen. Er hob das Verdikt auf und ließ Gnade walten.“