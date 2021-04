Die scharfe Linkskurve der Weinstraße Richtung Dammstraße in Hambach wurde am Sonntag gegen 0.15 Uhr einem 26-Jährigen aus der VG Lambrecht zum Verhängnis, der vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und mit einem Hausvorsprung und einer Sandsteinmauer kollidierte. An den Gebäuden, sowie an dem Fahrzeug entstand nicht unerheblicher Sachschaden, den die Polizeit auf 9500 Euro schätzt. Das Auto des Mannes musste abgeschleppt werden. Der Führerschein wurde sichergestellt. Zudem erwartet den Fahrer laut Mitteilung der Polizeidirektion Neustadt ein Ordnungswidrigkeitenverfahren, da er mit seinem nächtlichen Ausflug gegen die aktuell geltende Ausgangssperre verstoßen hat.