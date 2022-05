Im Juni soll die Sanierung des 850 Meter langen Teilstücks der Weinstraße in Diedesfeld zwischen Ortsmitte und Ortsausgang Richtung Hambach beginnen. Der Hauptausschuss hat am Donnerstagabend einstimmig den Auftrag für die Straßen-, Kanal- und Leitungsarbeiten in der L512 vergeben. Die Kosten liegen nun bei insgesamt knapp fünf Millionen Euro. Davon entfallen auf Straßenbauarbeiten 3,57 Millionen Euro, die Stadtwerke gut 300.000 Euro und den Eigenbetrieb Stadtentsorgung 1,11 Millionen Euro. Für die Arbeiten an Straße sowie Leitungen sind bis zum Frühjahr 2025 sechs Bauabschnitte vorgesehen.