Ab Montag wird das 850 Meter lange nördliche Teilstück der Weinstraße (L512) in Diedesfeld komplett saniert. Die Stadt rechnet mit Gesamtkosten von fünf Millionen Euro. Für das Weindorf werden die Arbeiten ein Stresstest, denn das Projekt wird außer zur Sanierung auch zu einer Umgestaltung des Ortsbilds genutzt und erst im Frühjahr 2025 beendet sein. Um die Belastungen für Anwohner und Pendler in Grenzen zu halten, werden die Arbeiten in sechs Abschnitte unterteilt. Los geht es am Montag mit dem Bereich ab der Einmündung Weißkreuzstraße bis zur Hausnummer Weinstraße 580. Die Verwaltung hat im Vorfeld mehrfach betont, dass die Sanierung dringend nötig ist, da die Straße viele Schäden und Gefahrstellen aufweise. Der überörtliche Verkehr wird aufgrund der erforderlichen Vollsperrungen gebeten, Diedesfeld möglichst weiträumig zu umfahren und dafür die L516 (Neustadt/Maikammer) zu nutzen. Für den ersten Bauabschnitt werden etwa sechs Monate angesetzt, danach geht es weiter Richtung Norden.