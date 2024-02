Der Winter neigt sich dem Ende zu, auch am Forster Weinprobierstand. Ab 10. März ist der Ausschank wieder geöffnet. Optisch und technisch ist er modernisiert. Doch ein anderer Punkt macht der Gesellschaft, die den Ausschank betreibt, Sorgen.

Rechtzeitig zum traditionellen Hansel-Fingerhut-Spiel, das in diesem Jahr am Sonntag, 10. März, ab 14 Uhr mehrfach aufgeführt wird, kommt wieder Leben in den Forster Weinprobierstand: Nach der Winterpause startet das „Forster Woiständ'l“ am gleichen Tag um 11 Uhr seinen Ausschank, nachdem am Vortrag großes Reinemachen angesagt ist. Ein Frühschoppen am Sonntag Lätare ist damit sichergestellt. Bis zum Saisonende am 27.Oktober wird der Ausschank an allen Sonn- und Feiertagen von jeweils 11 bis 19 Uhr geöffnet sein.

Die im Jahr 2005 gegründete Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR), die den 1977 ins Leben gerufenen Forster Weinprobierstand betreibt, hatte jetzt ihre turnusgemäße Gesellschafterversammlung. Dabei standen nach zwei Jahren auch Neuwahlen an. Alle Funktionsträger wurden wiedergewählt. So setzt sich der Vorstand weiterhin aus Martin Rau sowie Hans Lucas und Timo Spindler zusammen. Auch Christiane Lucas, für die Kasse und die Buchhhaltung zuständig, setzt ihre Arbeit auf Wunsch der knapp 40 Gesellschafterinnen und Gesellschafter, die alle Winzer oder aus anderen Berufen kommende Weinliebhaber sind, noch einmal fort.

Was wird ausgeschenkt?

Welche Weine und sonstigen Getränke in dieser Saison am Probierstand ausgeschenkt werden, wird nun die Weinauswahl-Kommission festlegen. Ihr gehören vonseiten der Forster Weingüter Stephan Müller, Timo Spindler, Markus Spindler und Sabine Mosbacher-Düringer sowie vom Winzerverein dessen Vorstandsvorsitzender Andreas Wenser an. Man darf gespannt sein, ob es auch ein alkoholfreier Wein in die Angebotsliste schafft. Das Forster Weingut Eugen Müller wartet etwa mit dem „Freie Fahrt Blanc“ auf, der aus Gewürztraminer und Weißburgunder komponiert ist.

Der Forster Weinprobierstand, der offiziell der Gemeinde Forst gehört, wird optisch und technisch modernisiert in die neue Saison starten. Entsprechende Investitionen hat der Weinverkauf ermöglicht. Ungeklärt bleibt jedoch, wie es mit dem stillgelegten und defekten gemeindichen Pechstein-Brunnen direkt vor dem „Woiständ'l“ weitergeht. An der nördlichen Dorfeinfahrt (Umgehungsstraße) gibt er ein trauriges Bild ab. In der Gesellschafterversammlung wurden verschiedene Ideen geäußert: von Zuschütten bis zur Neuanlage war da die Rede. Letztere Maßnahme wäre indes mit Kosten von rund 100.000 Euro verbunden, wie einer der Gesellschafter schätzte. Weder die klamme Gemeinde noch die GbR werden eine solche Summe aufbringen können. Aber vielleicht kommt es ja einmal zu einer „konzertierten Aktion“ von „Woiständlern“, Winzern, Brauchtumsverein, Ortsgemeinde, Geschäftsleuten und spendenbereiten Bürgerinnen und Bürgern, so dass der Pechsteinbrunnen wieder sprudeln kann.