Der Forster Weinprobierstand der örtlichen Weinbaubetriebe und des Winzervereins ist am Hansel-Fingerhut-Sonntag mit Furore in die neue Saison gestartet.

Bis 29. Oktober werden an dem Ausschank an der Umgehungsstraße an Sonn- und Feiertagen 24 verschiedene Weine, zwei Sekte und weißer Traubensaft aus heimischer Produktion angeboten. Die Palette der Weine reicht vom Riesling aus der Literflasche über Portugieser Rosé bis zu Blanc de Noir, Grau-, Weiß-und Spätburgunder sowie Sauvignon Blanc und Gewürztraminer. Unter dem Motto „Power aus Forst – Diese Lagen sind kostbar“ gebührt dem Riesling mit 15 Weinen ein besonderer Auftritt. Auch die beiden angebotenen Sekte der Weingüter Werlé Erben und Eugen Müller basieren auf Riesling.

Auch Viertel im Angebot

Die ausgeschenkten Jahrgänge datieren von 2019 bis 2022. Die Preise pro Flasche bewegen sich zwischen 4,95 (Forster Riesling trocken des Winzervereins) und 26 Euro (Pechstein Forst Riesling trocken Große Lage des Weinguts Heinrich Spindler). Wird eine Flasche vor Ort konsumiert, sind 4 Euro Korkgeld zu zahlen. Auch ein Viertel oder 0,1 Liter (ab 1,50 Euro) werden ausgeschenkt. Eine Rieslingschorle kostet 5 Euro.

Hinter dem „Forster Woiständ'l“ steht eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR), die nach Angaben von Vorstand Martin Rau inzwischen 39 Gesellschafter hat. Laut Christiane Lucas, in der GbR für Buchhaltung und Kasse zuständig, wird der Forster Weinprobierstand seit 1977 betrieben. Damals hatte sich eine Gruppe Forster zusammengetan und den von der Gemeinde gebauten Stand mit Leben erfüllt. Dies sollte ursprünglich unter der Regie der örtlichen Feuerwehr geschehen, die bereits nebenan einen kleinen Holzstand als Ausschankstelle nutzte. Doch da sich dieser Plan zerschlug, schritten Winzer und andere Weinliebhaber zur Tat. 2005 wurde die GbR gegründet.